С 1 июня Польша запретит въезд на территорию страны российских и белорусских грузовиков
С 1 июня Польша вводит запрет на въезд в страну с территории Беларуси фур и других грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и РФ
Об этом пишет РАР.
Запрет будет распространяться на грузовики, тягачи, прицепы, полуприцепы и автопоезда.
Соответствующий указ подписал министр внутренних дел Мариуш Каминский, запрет будет действовать до особого распоряжения.
- 29 мая Польша ввела санкции против 365 граждан Беларуси. Им будет запрещен въезд в страну и в целом в Шенгенскую зону. Также будут заморожены их активы.
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