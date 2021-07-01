С 1 июля украинцы могут посещать Австрию, - Кулеба

Об этом написал Кулеба в Twitter.



"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал Кулеба.



Он добавил, что подробная информация размещена на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Въезд без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19, если последняя вакцинация была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.

В Австрии признают вакцины Comirnaty (INN) от BioNTech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.



Также въезд с регистрацией и карантином возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР-тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда или с подтверждением о выздоровлении после COVID-19 (справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или справка о нейтрализующих антителах не старше 90 дней).

Для путешествия необходима онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance - PTC, заполнить не позднее чем за 72 ч. до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/.

После въезда нужно обязательно пойти на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, должны пройти тест, но в этом случае они не подлежат карантину.