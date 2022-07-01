С 1 июля НБУ увеличил страховые суммы по договорам автогражданки

Это повышение в НБУ анонсировали ранее.

1 июля вступили в силу постановления НБУ, которыми регулятор увеличил размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Цель такого новшества: внедряя меры по поддержке потребителей страховых услуг, приблизить украинский рынок страхования к лучшим европейским стандартам.

Поэтому отныне на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, будет выделяться до 160 000 гривен (до изменений эта сумма составляла 130 000 гривен). А на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, – до 320 000 гривен (до изменений эта сумма составляла 260 000 гривен).

"Увеличение страховых сумм по договорам автогражданки позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту, - отмечают в НБУ. - Особенно это актуально в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям".

В то же время стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет.

Также важно то, что до 80 000 гривен на потерпевшего (до изменений эта сумма составляла 50 000 гривен) увеличены размеры страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола. Речь идет об оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных работников Национальной полиции Украины.

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