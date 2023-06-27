О том, что изменится для пациентов и как получить электронный рецепт, рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля.

Возможность продлевать рецепт без визита к врачу

Как пояснили в Кабинете Министров, украинцы пользуются электронными рецептами по программе "Доступные лекарства" еще с 2019 года. Однако раньше наряду с е-рецептами существовали и бумажные аналоги. Однако уже с 1 июля этого года все перейдет в онлайн.

В числе плюсов электронных рецептов в Кабмине называют возможность продлевать назначение препаратов без визита к врачу.

"Если пациент нуждается в длительном лечении, повторный е-рецепт на эту группу лекарств можно будет получить дистанционно", – говорится на сайте правительства.

Минздрав: электронный рецепт позволит более эффективно распределять бюджетные средства

Фото: Коллаж Натальи Цапик

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения объясняют: внедрение электронных инструментов позволяет лучше управлять программой "Доступные лекарства", понимать запросы и потребности, соответственно – более эффективно распределять бюджетные средства. В Минздраве добавляют: если пациенту неудобно пользоваться электронным рецептом, врач может дополнительно напечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

С начала полномасштабного вторжения в Украину выписали 14 миллионов электронных рецептов

В Минздраве уверяют, что украинцы уже массово переходят на использование е-рецептов. По их данным, только за последний месяц более 50 тысяч пациентов впервые получили электронный рецепт по программе "Доступные лекарства". А с начала 2023 года "Доступные лекарства" по е-рецепту выписали более 1,5 млн украинцев – пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и эпилепсии. Если же брать период полномасштабной войны, то было погашено 14 миллионов электронных рецептов по программе "Доступные лекарства".

Поискать на карте или "Спитай Гриця"

"Доступные лекарства" обеспечивают полную или частичную оплату стоимости некоторых лекарственных средств из бюджетных средств. В программу входят 486 лекарственных средств. Чтобы получить препараты по программе необходимо сделать несколько шагов. Сначала нужно обратиться к врачу, декларация с ним во время военного положения – необязательна. Далее нужно получить рецепт и найти аптеку, которая выпускает лекарства по программе. Такие заведения можно найти на электронной карте или позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Также информацию о том, какие аптеки входят в программу, можно получить через чат-бот в телеграме "Спитай Гриця".