Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Здоровье С 1 июля "Доступные лекарства" будут выдаваться только по электронному рецепту. Подробности

С 1 июля "Доступные лекарства" будут выдаваться только по электронному рецепту. Подробности

27 июня, 2023 вторник
15:02
Здоровье лекарства

С 1 июля медицинские препараты по программе "Доступные лекарства" будут выдаваться только по электронному рецепту. Исключения сделают только для жителей прифронтовых и временно оккупированных территорий

О том, что изменится для пациентов и как получить электронный рецепт, рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля.

Возможность продлевать рецепт без визита к врачу

Как пояснили в Кабинете Министров, украинцы пользуются электронными рецептами по программе "Доступные лекарства" еще с 2019 года. Однако раньше наряду с е-рецептами существовали и бумажные аналоги. Однако уже с 1 июля этого года все перейдет в онлайн.

В числе плюсов электронных рецептов в Кабмине называют возможность продлевать назначение препаратов без визита к врачу.

"Если пациент нуждается в длительном лечении, повторный е-рецепт на эту группу лекарств можно будет получить дистанционно", – говорится на сайте правительства.

Минздрав: электронный рецепт позволит более эффективно распределять бюджетные средства

кошти на ліки

Фото: Коллаж Натальи Цапик

 

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения объясняют: внедрение электронных инструментов позволяет лучше управлять программой "Доступные лекарства", понимать запросы и потребности, соответственно – более эффективно распределять бюджетные средства. В Минздраве добавляют: если пациенту неудобно пользоваться электронным рецептом, врач может дополнительно напечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте.

С начала полномасштабного вторжения в Украину выписали 14 миллионов электронных рецептов

В Минздраве уверяют, что украинцы уже массово переходят на использование е-рецептов. По их данным, только за последний месяц более 50 тысяч пациентов впервые получили электронный рецепт по программе "Доступные лекарства". А с начала 2023 года "Доступные лекарства" по е-рецепту выписали более 1,5 млн украинцев – пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств  психики и эпилепсии. Если же брать период полномасштабной войны, то было погашено 14 миллионов электронных рецептов по программе "Доступные лекарства".

Поискать на карте или "Спитай Гриця"

"Доступные лекарства" обеспечивают полную или частичную оплату стоимости некоторых лекарственных средств из бюджетных средств. В программу входят 486 лекарственных средств. Чтобы получить препараты по программе необходимо сделать несколько шагов. Сначала нужно обратиться к врачу, декларация с ним во время военного положения – необязательна. Далее нужно получить рецепт и найти аптеку, которая выпускает лекарства по программе. Такие заведения можно найти на электронной карте или позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Также информацию о том, какие аптеки входят в программу, можно получить через чат-бот в телеграме "Спитай Гриця".

Читайте также:
Києво-Печерська лавра
26 июня, 2023 понедельник
В российской разведке заявили о намерении "защитить" Киево-Печерскую лавру. Украина отреагировала
путін
26 июня, 2023 понедельник
Окончательную точку в мятеже ставить рано, дальше будет, - генерал-лейтенант Кондратюк
26 июня, 2023 понедельник
Украинские военные получили импульс в наступлении на Бахмутском направлении, - разведка Британии
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
27 июня
16:35
Латвия
Латвия продлила временную защиту для украинских беженцев
16:29
В Киеве протестировали автоматизированные системы доступа к укрытиям
16:26
В Киеве на время летних каникул проезд для школьников будет платным
16:25
Ярмоленко вернулся в киевское "Динамо"
16:18
Россияне обстреляли Запорожскую область: погиб человек, шестеро ранены
16:11
Стартовая цена – более $50 тыс.: на аукцион выставят свитер принцессы Дианы
16:10
Матеуш Моравецкий
Польша делает все, чтобы не допустить аварии на Запорожской АЭС – Моравецкий
16:01
OPINION
У Путина уже переписывают историю пригожинского путча
15:58
Министр обороны Беларуси пришел на доклад к Лукашенко с копией ядерной бомбы
15:52
Выключил морозилку, потому что раздражал звук: в США уборщик уничтожил результаты более 20 лет работы исследователей
15:50
Раде предлагают ужесточить требования к въезду в Украину для иностранцев
15:46
Pinanga subterranea
На острове Борнео обнаружили новый вид пальмы, которая цветет и плодоносит под землей
15:40
В Запорожье проведут спецучения на случай аварии на АЭС: жителей просят не паниковать
15:19
"Динамо" избавилось от травмированного футболиста сборной Украины
15:17
Эксклюзив
С людьми не проводят работу на случай аварии на ЗАЭС во избежание панических настроений, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
15:16
В Японии озеро приобрело красный цвет в результате утечки жидкости с пивзавода
15:16
Археологи обнаружили в джунглях Мексики затерянный древний город майя
15:04
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизтопливо
14:45
Подрыв Каховской ГЭС: в Одесской области наблюдается цветение воды в Черном море, запрещено купаться то ловить рыбу
14:42
ЧВК Вагнер
ГПСУ опровергла информацию о строительстве лагерей для ЧВК Вагнера в Беларуси
14:36
В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам
14:22
Эксклюзив
Лукашенко имеет небоеспособную армию, ЧВК Вагнера должна это исправить, - военный эксперт Ступак
14:22
Зеленский: есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО
14:14
Испания – Украина: где смотреть матч молодежного Евро-2023 за 1 место в группе
14:12
Обновлено
В Кремле заявили, что не знают, прибыл ли Пригожин в Беларусь
14:10
Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником
14:02
OPINION
О дипломатии Зеленского
14:00
В Энергоатоме сообщили о ситуации на Запорожской АЭС
13:59
Раде предложили признать "Межигорье" памятником общегосударственного значения
13:54
Более половины украинцев готовы терпеть трудности из-за войны ради победы над РФ, - опрос
13:50
Мятеж Пригожина: Путин заявил, что российские военные остановили гражданскую войну
13:48
Пенсильванский университет ввел бесплатные уроки английского для украинцев
13:43
Херсонские музейщики идентифицировали 50 украденных оккупантами работ
13:27
Орбан: "Сотрудничество между Украиной и Западом провально, выиграть войну против РФ невозможно"
13:26
Украл более 7 млн грн, предназначенных для строительства больниц: чиновнику Одесской ОВА объявили подозрение
13:16
Обновлено
Кременчук
РФ атаковала Полтавщину ракетами X-22, в Кременчугском районе есть попадание в дачный кооператив
13:00
Партнерский материал
Игровая зависимость в Украине не носит массовый характер — результаты первого национального исследования под эгидой МОЗ
12:48
В Киеве будет +23, ночью и утром возможен дождь: прогноз погоды на 28 июня от Натальи Диденко
12:40
В Мариуполе оккупанты выселяют из уцелевших квартир людей, чтобы разместить военных
12:31
Среди подозреваемых политики: в Италии задержали 43 мафиози
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV