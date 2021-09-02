С 1 декабря авиакомпания Wizz Air введет обязательную вакцинацию для рабочих
Лоукостер Wizz Air, начиная с 1 декабря, потребует обязательной вакцинации против COVID-19 от всего экипажа
Об этом сообщает НВ.
В исключительных случаях - компания потребует регулярное тестирование на коронавирус.
"Wizz Air внедряет эту политику в рамках своего обязательства обеспечивать здоровье и безопасность своих пассажиров и экипажей, а также поддерживать бесперебойное выполнение рейсов в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Компания потребует быть вакцинированными как от пилотов, так и от бортпроводников.
По словам гендиректора Wizz Air Group, вакцинация играет важную роль в минимизации рисков заражения COVID-19.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное