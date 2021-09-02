С 1 декабря авиакомпания Wizz Air введет обязательную вакцинацию для рабочих

Об этом сообщает НВ.



В исключительных случаях - компания потребует регулярное тестирование на коронавирус.



"Wizz Air внедряет эту политику в рамках своего обязательства обеспечивать здоровье и безопасность своих пассажиров и экипажей, а также поддерживать бесперебойное выполнение рейсов в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Компания потребует быть вакцинированными как от пилотов, так и от бортпроводников.

По словам гендиректора Wizz Air Group, вакцинация играет важную роль в минимизации рисков заражения COVID-19.

