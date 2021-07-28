"С 1 августа сюрпризов не будет": Зеленский вынес на заседание СНБО вопрос о повышении тарифов на электроэнергию
Президент Украины Владимир Зеленский вынес вопрос о повышении тарифов на электроэнергию с 1 августа на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет. Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения ", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что необходимо "сделать все, чтобы цена на электроэнергию для населения не поднималась". Также президент назвал "фейковой информацию", что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше.
- Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк анонсировал повышение тарифов на электроэнергию.
- Кабинет 29 июня продолжил действие специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения и сохранил цену на электроэнергию на уровне 1,68 грн / кВт-час до 1 августа 2021 года.
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