Об этом сообщило издание Экономическая правда.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:

воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,

Служба безопасности,

Государственная служба специальной связи и защиты информации,

Национальная гвардия,

Государственная пограничная служба,

Управление государственной охраны,

Государственная специальная служба транспорта,

Министерство внутренних дел,

Национальная полиция,

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут поступать как:

гуманитарная помощь,

благотворительная помощь,

международная техническая помощь,

и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.

Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.

"Силы обороны Украины нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеют высокую проходимость и хорошую маневровость. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", – говорится в пояснительной записке соответствующего законопроекта.