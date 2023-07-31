С 1 августа на дорогах Украины может появиться транспорт с правым расположением руля
С 1 августа вступает в силу закон №3164-IX о внесении изменений в закон "О дорожном движении", которым разрешается военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля
Об этом сообщило издание Экономическая правда.
Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
Транспортные средства с правым расположением руля смогут использовать:
- воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, другие образованные согласно законам Украины военные формирования,
- Служба безопасности,
- Государственная служба специальной связи и защиты информации,
- Национальная гвардия,
- Государственная пограничная служба,
- Управление государственной охраны,
- Государственная специальная служба транспорта,
- Министерство внутренних дел,
- Национальная полиция,
- Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.
Такие автомобили могут поступать как:
- гуманитарная помощь,
- благотворительная помощь,
- международная техническая помощь,
- и/или по межгосударственным соглашениям на других условиях.
Все автомобили с правым расположением руля подлежат ведомственной регистрации в Едином государственном реестре транспортных средств.
"Силы обороны Украины нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеют высокую проходимость и хорошую маневровость. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", – говорится в пояснительной записке соответствующего законопроекта.
- Напомним, парламент в среду, 28 июня, поддержал законопроект №9238, который во время военного положения позволяет военнослужащим использовать транспортные средства с правым расположением руля.
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