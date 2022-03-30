С 1 апреля в Украине постепенно начнут работу заведения культуры и искусств, - минкульт

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Искусство - это не только невидимый мостик, объединяющий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство против душевных ран. Их украинцы получили так много, что и не сосчитать. Поэтому деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить положительные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее. Культура – это мягкая сила. Она способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности", - прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Каждое заведение культуры будет готовить свою программу и работать по собственному графику. Поэтому подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов нужно узнавать на сайтах заведений. Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

События в учреждениях культуры и искусства будут проходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении. Следовательно, количество мест ограничено. При входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр для обнаружения предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей. Также в министерстве напоминают и о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

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