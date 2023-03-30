Свое возмущение по поводу председательства РФ выразил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля - злая шутка. Россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН", - написал он.

Стоит отметить, что председательство в Совбезе ООН меняется каждый месяц. Каждая страна-член председательствует по очереди. Согласно статье 24 Устава ООН на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности.