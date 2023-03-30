С 1 апреля в Совбезе ООН будет председательствовать Россия: Кулеба назвал это злой шуткой
31 марта – последний день, когда в Совбезе ООН председательствует Мозамбик. С 1 апреля председательство переберет на себя Россия. Украина выступила резко против
Свое возмущение по поводу председательства РФ выразил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Председательство России в Совбезе ООН 1 апреля - злая шутка. Россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН", - написал он.
Стоит отметить, что председательство в Совбезе ООН меняется каждый месяц. Каждая страна-член председательствует по очереди. Согласно статье 24 Устава ООН на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности.
- На этой неделе Совбез ООН обсудит угрозы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси.
- Ранее Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН.
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