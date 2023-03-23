С 1 апреля в Киеве снова будет работать станция метро "Гидропарк"
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 апреля снова будет работать наземная станция метро "Гидропарк"
Об этом он пишет в телеграме.
Он отметил, что пока будет работать вестибюль № 1, мимо станции "Днепр" поезда продолжат проходить без остановки.
Также Кличко отметил, что поскольку станция "Гидропарк" находится на наземном участке метрополитена, она будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.
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