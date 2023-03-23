С 1 апреля в Киеве снова будет работать станция метро "Гидропарк"

Об этом он пишет в телеграме.

Он отметил, что пока будет работать вестибюль № 1, мимо станции "Днепр" поезда продолжат проходить без остановки.

Также Кличко отметил, что поскольку станция "Гидропарк" находится на наземном участке метрополитена, она будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.