Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупационная администрация требует от жителей временно оккупированных районов Запорожской области брать пропуска (разрешения) для перемещения по захваченным регионом", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что оккупанты превращают захваченные населенные пункты в режимные объекты, где людей могут без причины останавливать на каждом блокпосте.

Ранее оккупанты перекрывали выезд на свободные территории Украины, теперь же фактически запретили перемещение в пределах захваченных населенных пунктов.

"С 1 апреля местные жители должны получать пропуск, чтобы выехать из населенного пункта. При его оформлении оккупанты фактически проводят перепись авто и фильтрацию автовладельцев", - пояснили в ЦНС.