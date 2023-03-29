С 1 апреля оккупанты планируют ввести новые ограничения для жителей в Запорожье, – Центр нацсопротивления
С 1 апреля россияне планируют ввести новые ограничения на захваченных территориях Запорожской области. Жителям запретят передвигаться по региону без пропуска
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупационная администрация требует от жителей временно оккупированных районов Запорожской области брать пропуска (разрешения) для перемещения по захваченным регионом", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что оккупанты превращают захваченные населенные пункты в режимные объекты, где людей могут без причины останавливать на каждом блокпосте.
Ранее оккупанты перекрывали выезд на свободные территории Украины, теперь же фактически запретили перемещение в пределах захваченных населенных пунктов.
"С 1 апреля местные жители должны получать пропуск, чтобы выехать из населенного пункта. При его оформлении оккупанты фактически проводят перепись авто и фильтрацию автовладельцев", - пояснили в ЦНС.
- Российские захватчики готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
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