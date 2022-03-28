С 1 апреля на всей территории РФ начнется скрытая мобилизация по программе "БАРС-2021", - ГУР МО

Об этомсообщает ГУР МО, передает " Espreso.TV ".



"С первого апреля по всей территории РФ начнется мобилизация по программе «БАРС-2021» (Боевой Армейский Резерв Страны). Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества прибывающих мобилизованных. к военкоматам. Эти резервисты в дальнейшем будут направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.



Как отмечают наши разведчики, одновременно с помощью программы "БАРС" скрывают вовлечение в боевые действия российских заключенных. В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.



"Согласившимся обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким «мобилизованным» не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине", - пишут разведчики.



Справочно. "БАРС" – программа срочного формирования армейских резервов армии РФ. Подписавшие контракты по программе получают постоянное денежное обеспечение (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка. В течение года резервисты могут быть призваны на собрание (до 1 месяца), где могут привлекаться к обучению и выполнению других заданий. Ежемесячная оплата по контракту составляет 12% оклада военнослужащих (в зависимости от звания и должности). Общее число подписавших контракты "БАРС" составляет около 100 тысяч.

Напомним , Путин попытается реализовать в Украине "корейский" сценарий, - руководитель ГУР МО Буданов.

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