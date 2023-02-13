"Ржавых автоматов и ватников в России хватит на всех": главред Defense Express Катков о перспективах новой мобилизации
Россия вполне может проводить мобилизацию и формировать пехотные подразделения, но полноценные воинские части она не может формировать
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Здесь важно каким образом мерить эту мобилизацию. Если мерить именно созданием полноценных подразделений – брать чмобилизованных и формировать из них, например, мотострелковые пока по штату армии РФ 2021 года. Даже когда речь шла о 200 тыс., то выходили на фантастические показатели потребностей в несколько тысяч танков, артсистем, до 10 тыс. боевых машин пехоты и БТРов. Там шла речь о 73 грузовиках", - отметил он.
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По словам эксперта, РФ сейчас вполне может производить мобилизацию и формировать пехотные подразделения.
"Возможность мобилизации и использования пушечного мяса никак не должна коррелироваться с возможностью оборонно-промышленного комплекса обеспечить всех необходимым комплектом вооружения. Условных ржавых АК и ватников там хватит на всех, и не желающих в том числе", - подытожил Катков.
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