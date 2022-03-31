Ржавое оружие без патронов и отсутствие пищи: "мобилизованные" террористами "ДНР" студенты рассказали, как их бросили воевать против Украины
Оккупанты на войну против Украины "мобилизовали" студентов первых-вторых курсов с вузов, подконтрольных боевикам "ДНР". Те уверяют, что им якобы обещали обучение в России, а в итоге перебросили на Харьковщину
Об этом "мобилизованные солдаты рассказали на брифинге 31 марта.
"Мобилизированные" студенты думали, что их везут на территорию РФ для проведения "обучения молодого бойца", а некоторые взводы сформировали уже на территории Украины. Студенты оказались в селе Веселое Харьковской области. Там их задачей было вырывать опорные пункты для блокпостов, проверять машины, записывать и передавать эти данные и применять сигнальные ракеты в случае нападения.
По словам солдат, в Макеевке им выдали автоматы и штык-нож и четыре магазина.
"Большинство оружия было ржавым. У одного парня, который вытащил пружины из ствольного короба, оно было настолько ржавым, что распалось в руках", - рассказал второкурсник-программист родом из Макеевки Владислав Васильченко
Другой студент, 19-летний Юрий Сикач, рассказал, что среди снаряжения были ремни с советскими значками и каски времен Второй мировой войны, которые разбивались после падения с высоты в один метр.
Солдат поселили в нетопленной школе, некоторые жили в заброшенных зданиях. Первые несколько дней "мобилизованных" не кормили. В то же время, местные жители хорошо к ним относились и помогали.
"Мы искали, где можно раздобыть воду, спрашивали мирных жителей. Они подсказали, где колодец. Еда – два раза в день, полевая кухня без мяса. Хлеб, как я понял, нам один раз привезли, потому что видел этикетку. Привезли 11 марта, и до 20-го хлеб с этой маркировкой так и раздавали", – заявил один из солдат.
Во время брифинга солдаты убеждали, что "не хотели воевать", но не имели выбора, кроме как выполнять приказы. Своих земляков призывали избегать "мобилизации".
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