Ржавое оружие без патронов и отсутствие пищи: "мобилизованные" террористами "ДНР" студенты рассказали, как их бросили воевать против Украины

Об этом "мобилизованные солдаты рассказали на брифинге 31 марта.

"Мобилизированные" студенты думали, что их везут на территорию РФ для проведения "обучения молодого бойца", а некоторые взводы сформировали уже на территории Украины. Студенты оказались в селе Веселое Харьковской области. Там их задачей было вырывать опорные пункты для блокпостов, проверять машины, записывать и передавать эти данные и применять сигнальные ракеты в случае нападения.

По словам солдат, в Макеевке им выдали автоматы и штык-нож и четыре магазина.



"Большинство оружия было ржавым. У одного парня, который вытащил пружины из ствольного короба, оно было настолько ржавым, что распалось в руках", - рассказал второкурсник-программист родом из Макеевки Владислав Васильченко



Другой студент, 19-летний Юрий Сикач, рассказал, что среди снаряжения были ремни с советскими значками и каски времен Второй мировой войны, которые разбивались после падения с высоты в один метр.



Солдат поселили в нетопленной школе, некоторые жили в заброшенных зданиях. Первые несколько дней "мобилизованных" не кормили. В то же время, местные жители хорошо к ним относились и помогали.



"Мы искали, где можно раздобыть воду, спрашивали мирных жителей. Они подсказали, где колодец. Еда – два раза в день, полевая кухня без мяса. Хлеб, как я понял, нам один раз привезли, потому что видел этикетку. Привезли 11 марта, и до 20-го хлеб с этой маркировкой так и раздавали", – заявил один из солдат.



Во время брифинга солдаты убеждали, что "не хотели воевать", но не имели выбора, кроме как выполнять приказы. Своих земляков призывали избегать "мобилизации".

27 марта главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении "ЛНР" в состав России может состояться в ближайшее время.

МИД Украины отреагировало на заявления сепаратистов: ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства.

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