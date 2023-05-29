Рютте об очередной атаке на Киев: Нидерланды готовы поддерживать Украину от усиления ПВО до обучения пилотов F-16
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, включая усиление ПВО и обучение пилотов F-16
Об этом он написал в twitter .
"Киев снова стал объектом варварских авиаударов, к счастью, с минимальными последствиями благодаря ЗРК Patriot. Я только что разговаривал с президентом Зеленским и повторил, что Нидерланды преданы всяческой поддержке Украины; от усиления систем противовоздушной обороны до скорейшего начала обучения пилотов F-16", – говорится в сообщении.
Рютте подчеркнул, что поддержка Украины – это необходимость, а также сообщил, что помощь нашему государству станет основной темой саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.
"Помогать Украине защищаться – это не выбор, это необходимо делать. Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Помощь Украине также будет главным пунктом повестки дня саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в следующий четверг", - пишет Рютте.
- Ранее СМИ сообщили, что Нидерланды, вероятно, могут передать Украине истребители F-16 после того, как научат украинских пилотов управлять ими.
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