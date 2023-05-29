Об этом он написал в twitter .

"Киев снова стал объектом варварских авиаударов, к счастью, с минимальными последствиями благодаря ЗРК Patriot. Я только что разговаривал с президентом Зеленским и повторил, что Нидерланды преданы всяческой поддержке Украины; от усиления систем противовоздушной обороны до скорейшего начала обучения пилотов F-16", – говорится в сообщении.

Рютте подчеркнул, что поддержка Украины – это необходимость, а также сообщил, что помощь нашему государству станет основной темой саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"Помогать Украине защищаться – это не выбор, это необходимо делать. Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Помощь Украине также будет главным пунктом повестки дня саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в следующий четверг", - пишет Рютте.