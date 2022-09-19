Об этом сообщил Марк Рютте у себя в Twitter .

"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они свидетельствуют, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе через нидерландско-немецкое военное сотрудничество по войне в Украине", - отметил он.

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Кроме того, Рютте добавил, что в разговоре с Шольцом речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.

8 сентября стало известно, что Германия и Нидерланды будут учить саперов из Украины.

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