Рютте и Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре в понедельник, 19 сентября, договорились о дальнейшей военной поддержке Украины
Об этом сообщил Марк Рютте у себя в Twitter .
"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они свидетельствуют, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе через нидерландско-немецкое военное сотрудничество по войне в Украине", - отметил он.
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Кроме того, Рютте добавил, что в разговоре с Шольцом речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.
- 8 сентября стало известно, что Германия и Нидерланды будут учить саперов из Украины.
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