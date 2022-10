Государевы люди

Если у вас был примерно 1 миллион евро, то за эту сумму вы могли вполне законно приобрести мальтийское гражданство для себя и своей семьи, на один паспорт хватало даже меньше – до 700 тысяч евро. Такая возможность была буквально до прошлого года. Сейчас процедуру существенно усложнили, особенно для выходцев из РФ и Беларуси. Но среди тех, кто успел воспользоваться, есть яркие образцы фальши, двойных стандартов и плохо скрытой коррупции.

Сергей Гаврилов

Вот, например, православный коммунист Сергей Гаврилов, уже четвертый срок подряд заседающий в российской госдуме. В свой самый большой международный скандал он попал, когда в 2019 году уселся в Грузии в кресло спикера местного парламента. Это привело к массовым протестам в Тбилиси. До этого Гаврилов пытался помешать в предоставлении Томоса Украинской православной церкви. Еще раньше он активно приложился к поддержке непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, являясь доверенным лицом генерала Лебедя, руководителя тамошнего гарнизона российской армии. Гаврилов с пеной у рта не раз заявлял о притеснениях "русскоязычных" за границей. Однако это не помешало ему в 2020 году получить гражданство Мальты для себя, жены и четырех детей. Другой госдумовский депутат Григорий Аникеев был скромнее. И спроворил мальтийские паспорта не для себя лично, а только для сына Артема и бывшей жены Ольги Поляковой.

Венера Гафарова

Президент Татарстана Рустам Минниханов является одним из самых влиятельных и богатых региональных лидеров РФ. Может потягаться даже с Рамзаном Кадыровым. Но поскольку сам он человек в должности, то значительную часть своего имущества, как доказывает российский оппозиционер Алексей Навальный, оформил на Венеру Гафарову, родную сестру своей жены. Находим эту женщину и среди натурализованных мальтийских граждан. Благодаря чему ей удобнее присматривать и за заграничными активами татарского властного клана. В 2017 году на Гафарову (уже с мальтийским паспортом) переписали французскую компанию SCI Double I, в чьей собственности есть несколько апартаментов и земельных участков в тихом городке Превесен-Моен на французско-швейцарской границе недалеко от Женевского озера. До этого владельцем этого добра был покойный сын Рустама Минниханова Ирек (погиб в авиакатастрофе) и его жена Антония. В уставных документах можно найти адрес квартиры, принадлежащей Венере Гафаровой, на набережной Слимы (одного из районов мальтийской столицы).

Леонид Левитин

О Леониде Левитине, родном брате советника Путина Игоря Левитина, мы писали еще в обзоре чешских активов российского провластного истеблишмента. И снова здравствуйте: в перечне натурализованных мальтийских граждан встречаем его же фамилию. В компании с женой, сыном и дочерью. При этом узнаем, что у него и на Кипре есть апартаменты в одном из самых дорогих жилых комплексов Лимассола – The Ermitage on the Beach.



Своего протеже на Мальте имеет и один из самых больших украинофобов в Москве, первый вице-спикер совета федераций Андрей Турчак. Речь пойдет об одном из крупнейших петербургских застройщиков Максиме Шубареве. В свое время они бок о бок работали вице-президентами компании "Ленинец", которую возглавлял Анатолий Турчак, отец Андрея. В дальнейшем один ушел в политику, другой – в большой бизнес. Но продолжают поддерживать теплые отношения.

Гавань для суперяхт

Под мальтийским флагом плавает яхта Parillion, принадлежащая тому же Шубареву.

Максим Шубарев и яхта Parillion

Однако одной для него оказалось мало, поэтому в прошлом году по заказу магната одна из итальянских верфей спустила на воду 70-метровую суперяхту Polestar (первое название – Polaris) стоимостью 80 миллионов евро. Правда, на ней хозяин уже вывесил флаг Каймановых островов. Обе яхты к концу сентября находились в зоне досягаемости европейского правосудия: Parillion – у берегов Испании, Polestar – в водах Италии. Формально Шубареву нечего бояться: его фамилии в санкционных списках нет. В то же время, есть серьезные сомнения в том, действительно ли он реальный владелец этих дорогих игрушек, или только прикрытие, благодаря которому на них может кататься российская номенклатурная элита.

В подтверждение этой версии есть еще одна похожая история. На Мальте зарегистрирована фирма Ragnar Management Ltd, в управлении которой находится другая люксусовая яхта (разве что чуть более древняя) с бассейном и вертолетной площадкой на борту, которая соответственно и называется Ragnar.

Яхта Ragnar

Номинально ее владельцем считается Владимир Стржалковский, бывший кагэбист, бывший руководитель Ростуризма, бывший глава правления компании "Норильский никель" и прочая и прочая. Но, пожалуй, главная его заслуга в том, что Стржалковский – близкий друг семьи Патрушевых. Отец семейства, Николай Патрушев, – глава совета нацбезопасности РФ. А Стржалковский, вероятно, – зиц-директор патрушевских бизнес-активов. Помимо роскошной яхты, он владеет недвижимостью в Италии, Монако, Шотландии, Швейцарии.

Яхта "Шехеразад"

В конце концов, и сам российский президент не отказывается от подобных схем. К примеру, собственность одной из так называемых "яхт Путина" – "Scheherazade" (2020 года выпуска) – взял на себя другой малоизвестный российский бизнесмен Эдуард Худайнатов. Человек, может, и не бедный, но и не настолько богатый, чтобы содержать одну из самых дорогих яхт на свете. Другая, более давняя "яхта Путина" – Graceful, которая сейчас стоит на причале в Калининграде, зарегистрирована на офшорную дочку государственного Совкомфлота – SCF Management Services (Dubai) Ltd. Так вот, недавно эта же компания владела целым десятком судоходных компаний с мальтийской пропиской. Но позакрывала всех их до начала войны с Украиной на протяжении 2020–2021 годов. Очевидно, Совкомфлот решил надежнее оградить свои суда от возможных санкционных последствий. Его танкеры, например, и сейчас активно возят российскую нефть в Индию. В конце концов это делают и некоторые другие корабли под мальтийским флагом. И не только находящиеся в российской собственности. Но мы тем временем снова возвращаемся к яхтам.

Аркадий Волож

Яхта Margaret Ann

Запарковал свою яхту на Мальте и основатель Яндекса Аркадий Волож. В Валетте он зарегистрировал фирму SY MARGARET ANN YACHT LTD. Под названием Margaret Ann и под мальтийским флагом плавает и принадлежащая Воложу яхта. А на ней – с мальтийскими паспортами – сам Аркадий Юрьевич, его жена, отец и двое детей. К порту Валетта приписана и яхта Axioma (ориентировочная стоимость – более 70 миллионов евро), принадлежащая еще одному фигуранту подсанкционных списков, владельцу трубно-металлургической компании Дмитрию Пумпянскому. Еще в апреле судно задержали в Гибралтаре, теперь планируют продать на аукционе. Кстати, на борту заодно конфисковали и батарею спиртных напитков суммарной стоимостью до 150 тысяч долларов. Под арест в Британии попала и зарегистрированная на мальтийскую фирму Hexagon Yachting суперяхта Phi. Британские расследователи доказали, что финально она принадлежит оператору мобильной связи с Урала Виталию Кочеткову. Правда, еще две его яхты Phi Phantom и Aurelia находятся в свободном плавании. В частности, сейчас у берегов Италии.

В небольшом мальтийском городе Гзира прописана компания LA DATCHA YACHTING LIMITED, директором которой является гражданин Испании Вадим Стасовский, а владельцем компания Moonfield Trading с Британских Виргинских островов. Так вот, название La Datcha имеет суперяхта одного из самых богатых российских инвестбанкиров Олега Тинькова, а Стасовский был одним из его топ-менеджеров. Зарегистрировали на Мальте свои яхтинговые фирмы и один из крупнейших перевозчиков российской нефти, владелец нескольких портовых перевалочных комплексов Искандер Халилов (группа ISR); тезки, партнеры и также железнодорожные перевозчики Константин Синцов и Константин Засов (Рустранском); один из крупнейших в недавнем прошлом поставщиков труб для Газпрома и Транснефти, а ныне конечный бенефициар букмекерской конторы "Фонбет" Александр Карманов; владелец российской авиакомпании S7, а также космодрома "Морской старт" Владислав Филев, основатель компаний "Альпари" и ForexTime Ltd Андрей Дашин, крупный строительный подрядчик российских железных дорог РЖД Юрий Коротченко.

Со страниц Forbes

Помимо вышеупомянутого Аркадия Воложа гражданство Мальты имеют еще несколько завсегдатаев российского рейтинга самых богатых от журнала Forbes. Это Александр Несис (группа ИСТ), Борис Минц (O1 Group), Сергей Колесников ("ТехноНиколь"), Игорь Худокормов ("Продимекс"), Александр Чистяков (Ruspetro), Александр Мечетин (водочный бренд Beluga), Альберт Авдолян (Эльгинский угольный разрез), Геннадий Козовой (шахта "Распадская"). Некоторые олигархи собственной персоной на Мальте не светились, но с островными паспортами ходят их высшие топ-менеджеры – нынешние или бывшие. Среди них Павел Грачев, руководитель золотодобывающей компании Pollus Gold, принадлежащей Сулейману Керимову. Или же Григорий Федоришин, президент Новолипецкого металлургического комбината, принадлежащего Владимиру Лисину. Приобрел на старость мальтийский паспорт и один из древнейших соратников Вагита Алекперова, экс-директор компании "Лукойл-Нефтехим" Алексей Смирнов. Алексей Богданчиков, сын бывшего директора Роснефти, тоже прописался с семьей на Мальте. Как и вице-президент этой же компании Отабек Каримов. В этой тусовке оказалась и Ирина Абрамович – бывшая жена одного из известнейших российских олигархов Романа Абрамовича.

Марк Курцер

Главный акушер РФ Марк Курцер в топ-100 самых богатых россиян не входит. Но в 200 – возможно. Весь московский бомонд, если не рожает за границей, рожает у Марка Аркадьевича. Государственный российский фонд прямых инвестиций вложил суммарно более 100 миллионов долларов в сеть Курцеровых клиник "Мать и Дитя". Его учреждения посещал лично Путин. Несмотря на такое доверие и врач, и вся его семья позаботились о "запасном аэродроме" на Мальте.

Еще один колоритный персонаж – Анатолий Хурсин, российско-израильский бизнесмен, в свое время сотрудничавший со спецслужбами Израиля, а впоследствии обвиняемый в мошенничестве и в этой стране, и в США. Среди прочего компания Хурсина разрабатывала технологии, позволяющие незаконно прослушивать телефоны или другие гаджеты. Несмотря на уже открытые уголовные производства против бизнесмена, мальтийское правительство разрешило ему стать гражданином и даже предоставило избирательные права.

Отдельного внимания заслуживает и получивший мальтийское гражданство Павел Мельников еще в 2014 году. В России он известен как один из самых крупных производителей и поставщиков сантехники. А вот в Финляндии основанные им фирмы подозревают одновременно в уклонении от налогов и в шпионаже в пользу России. Дело в том, что эти компании скупили более 50 га земли на островах архипелага Турку. Возможно, этот факт и не вызвал бы такого резонанса, если бы рядом с этими участками не базировались финские военные объекты. В 2021 году Мельникова лишили мальтийского гражданства. Причины такого решения в правительственном постановлении не разъясняются. Но можно предположить, что это как-то связано с финским расследованием. Важно и другое: механизм отзыва паспорта уже существует. Просто до сих пор официальная Валетта включала его очень редко. Нужно добиваться, чтобы сейчас она применила его в полную силу.

Украинские вкрапления

Мальтийский паспорт греет карман и российского промышленника Станислава Гамзалова, среди прочего и совладельца Крюковского вагоностроительного завода – крупнейшего производителя вагонов в Украине.

Летом по инициативе Генпрокуратуры Украины 25% акций этого предприятия, которыми владела подконтрольная Гамзалову фирма OW Capital Management, были арестованы и переданы по решению суда государственной компании АРМА. Но вряд ли этого достаточно, чтобы лишить Станислава Гамзалова влияния на завод. Ведь остальные акции и дальше находятся под контролем россиянина и его давнего украинского партнера Владимира Приходько.

Николай и Владимир Фартушняки

Выходцы из Кривого Рога Николай и Владимир Фартушняки, владельцы известной сети "Спортмастер", тоже пытаются укрыться за мальтийскими паспортами. Хотя всю свою сознательную жизнь прожили в России и именно там сколотили капитал. На них лично санкции пока не распространяются, но принадлежащая им сингапурская компания Sportmaster Operations Pte Ltd в прошлом году получила бан на проведение каких-либо торговых операций в Украине.

В 2020 году мальтийское гражданство получил сын покойного директора северодонецкого "Азота" Сергей Лищина вместе с семьей. Сам он является хозяином ряда деревообрабатывающих предприятий в Украине (Izovat, "Фанплит", "Украинские лесопильни", Костопольского и Львовского фанерных заводов). Совладелец крупнейшей сети украинских ломбардов под брендом "Скарбниця" Андрей Хирсин тоже разжился на паспорт Мальты. Есть такой и у харьковского бизнесмена и депутата горсовета Александра Лобановского. В списках натурализованных граждан можно встретить и еще несколько украинских фамилий, еще менее известных широкой общественности. Такого массового "обилечивания" мальтийскими паспортами, как среди российского истеблишмента, точно не наблюдается.

И уже не будет наблюдаться. 29 сентября Еврокомиссия подала иск в Европейский суд с иском к Мальте и ее схеме торговли "золотыми паспортами". Прежде правительство ЕС уже отправляло в Валетту несколько письменных предупреждений по этому поводу. Но безрезультатно. Страна заработала на этом более 1 миллиарда евро. А еще зарабатывали состояние и юридические компании, которые занимались оформлением документов на гражданство. В том числе и те, что близки к нынешнему премьер-министру страны, Роберту Абеле, или к бывшему, Джозефу Мускату. Нынешнее обращение в суд означает, что терпение Еврокомиссии, похоже, лопнуло, и раздачу мальтийских паспортов все же прикроют. Хотя это только половина дела. Следующая необходимость – тщательная ревизия уже выданных документов и лишение паспортов тех, кто этого заслуживает.