Рынок земли: украинцы зарегистрировали более 20 тыс. соглашений по продаже сельхозучастков

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.



Согласно сообщению, по состоянию на 23 сентября заключено 20392 соглашения в рамках рынка земли. Общая площадь земель, в отношении которого зарегистрировано соответствующие сделки, составляет 50247 га.



Отмечается, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5030 нотариусов. Всего зарегистрировано 5652 заявления, из которых 4994 - согласовано, 3 - в очереди на рассмотрение, 655 - получили отказ.

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