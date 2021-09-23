Рынок земли: украинцы зарегистрировали более 20 тыс. соглашений по продаже сельхозучастков
В Украине с 1 июля заключено 20732 соглашения с землей сельскохозяйственного назначения
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.
Согласно сообщению, по состоянию на 23 сентября заключено 20392 соглашения в рамках рынка земли. Общая площадь земель, в отношении которого зарегистрировано соответствующие сделки, составляет 50247 га.
Отмечается, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5030 нотариусов. Всего зарегистрировано 5652 заявления, из которых 4994 - согласовано, 3 - в очереди на рассмотрение, 655 - получили отказ.
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