Рынок земли: украинцы зарегистрировали более 20 тыс. сделок по продаже сельхозучастков

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, на 5 ноября заключено 40 510 сделок в рамках рынка земли. Общая площадь земель, относительно которой зарегистрированы соответствующие сделки, составляет 100390 га.



Отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5252 нотариусов. Всего зарегистрировано 5 894 заявления, из которых 5 215 – согласовано, 5 – в очереди на рассмотрение, 674 – получили отказ.