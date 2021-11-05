Рынок земли: украинцы зарегистрировали более 20 тыс. сделок по продаже сельхозучастков
В Украине с 1 июля заключено 40 510 соглашений с землей сельскохозяйственного назначения
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, на 5 ноября заключено 40 510 сделок в рамках рынка земли. Общая площадь земель, относительно которой зарегистрированы соответствующие сделки, составляет 100390 га.
Отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5252 нотариусов. Всего зарегистрировано 5 894 заявления, из которых 5 215 – согласовано, 5 – в очереди на рассмотрение, 674 – получили отказ.
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