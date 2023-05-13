Рынок труда восстанавливается в Украине непропорционально: в Харьковской области - 33%, в Закарпатье -170%, - директор по коммуникациям Work.ua
Максим Пилипенко, директор по коммуникациям Work.ua, отметил, что наименьшее количество вакансий в Херсонской области, а в западных областях Украины показатель возобновления рынка труда более 100%
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Напомню, что до полномасштабного вторжения на сайте Work.ua было более 100 тыс. вакансий, а с 24 февраля 2022 года и в марте эта цифра упала более чем в 10 раз. Минимальное количество вакансий было зафиксировано - 6 тыс. Однако потом месяц спустя месяцем рынок труда восстанавливался и первый рекорд произошел в октябре 2022 года, когда мы получили более 56 тыс. вакансий. И уже начиная с января 2023 года рынок труда ежемесячно устанавливает новые рекорды. Этот апрель мы завершили с показателем – более 82 тыс. вакансий", – рассказал директор по коммуникациям Work.ua.
Максим Пилипенко сказал, что наибольшее количество предложений предлагается продавцам-консультантам, менеджерам по продажам, водителям, бухгалтерам, поварам. Соответственно, больше вакансий в сферах ресторано-гостиничного бизнеса, обслуживания, а также строительства, охраны и безопасности.
"Рынок труда восстанавливается непропорционально. Например, в Харьковской области восстановление произошло на 33%, в Киевской – 70%, в западных областях Украины показатель более 100%. Если возьмем Закарпатскую область, то там рынок труда возобновился на 170%, то есть работы там больше , чем было до полномасштабной агрессии РФ. Наименьшее количество вакансий в Херсонской области - 10%", - отметил Пилипенко.
- Ранее НБУ спрогнозировал безработицу на уровне 26% в 2023 году.
- 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что Кабмин утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное