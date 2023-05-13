Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Напомню, что до полномасштабного вторжения на сайте Work.ua было более 100 тыс. вакансий, а с 24 февраля 2022 года и в марте эта цифра упала более чем в 10 раз. Минимальное количество вакансий было зафиксировано - 6 тыс. Однако потом месяц спустя месяцем рынок труда восстанавливался и первый рекорд произошел в октябре 2022 года, когда мы получили более 56 тыс. вакансий. И уже начиная с января 2023 года рынок труда ежемесячно устанавливает новые рекорды. Этот апрель мы завершили с показателем – более 82 тыс. вакансий", – рассказал директор по коммуникациям Work.ua.



Максим Пилипенко сказал, что наибольшее количество предложений предлагается продавцам-консультантам, менеджерам по продажам, водителям, бухгалтерам, поварам. Соответственно, больше вакансий в сферах ресторано-гостиничного бизнеса, обслуживания, а также строительства, охраны и безопасности.



"Рынок труда восстанавливается непропорционально. Например, в Харьковской области восстановление произошло на 33%, в Киевской – 70%, в западных областях Украины показатель более 100%. Если возьмем Закарпатскую область, то там рынок труда возобновился на 170%, то есть работы там больше , чем было до полномасштабной агрессии РФ. Наименьшее количество вакансий в Херсонской области - 10%", - отметил Пилипенко.