Рынок России покидают лидеры производства компьютерных аксессуаров Logitech и контейнерных перевозок Maersk
Обе компании уже сообщали о сворачивании и ограничении работы в России, но сейчас уже приняли окончательное решение об уходе с рынка РФ.
Об этом сообщает BBC.
В понедельник стало известно об уходе из России компании Logitech – швейцарского производителя клавиатур, мышей и других аксессуаров для компьютеров. Представитель пресс-службы компании Бен Старки, по сообщению РИА Новости, заявил, что Logitech "однажды" собирается вернуться в Россию, "если будут соответствующие условия".
Еще один уход понедельника – датский контейнерный оператор AP Møller-Mærsk (чаще компанию знают как просто Maersk). Это один из крупнейших в мире операторов контейнеров.
Компания достигла соглашения о продаже своей доли в российском портовом операторе Global Ports Investments и больше не будет работать с российскими юрлицами.
Если исчезновение одного из производителей приводит к потере конкретных продуктов и брендов, то уход крупной транспортной компании вроде Maersk может разрушить или удешевить цепочки поставок различных товаров в России.
- Отметим, что Logitech и Maersk сообщали о сворачивании и ограничении работы в России, но сейчас уже приняли окончательное решение об уходе с рынка РФ.
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