Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"За все 9 лет войны дроны для украинской армии поставляли только волонтеры. Министерство обороны Украины отказывалось их закупать в массовом количестве, опираясь на бюрократические проблемы. Они акцентировали внимание на том, что беспилотники не являются военной техникой", - пояснил Трояк.

Глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников сообщил, что чиновники из Минобороны не заинтересованы, чтобы дроны закупались массово у других производителей, кроме утвержденных министерством.

"Мы очень много раз обращались в Генштаб. Корректировали огонь из миномета с помощью беспилотников. Однако, к сожалению, ни при прошлой власти, ни при этой не была сделана ни одна крупная закупка дронов с тепловизорами. Поскольку фактически весь этот сектор монополизирован чиновниками из Укроборонпрома и Минобороны. Они не заинтересованы в том, чтобы дроны закупались массово у всех производителей", - добавил он.

19 октября "Армия дронов" отправила 179 беспилотников Matrice и Mavic для ВСУ на Востоке, Юге и в пограничье Севера Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb