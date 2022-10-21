Рынок производства дронов для ВСУ монополизировали Укроборонпром и Минобороны, - глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Трояк
Глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк рассказал, что чиновники из Укроборонпрома и Минобороны блокируют закупку беспилотников для ВСУ от других производителей
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"За все 9 лет войны дроны для украинской армии поставляли только волонтеры. Министерство обороны Украины отказывалось их закупать в массовом количестве, опираясь на бюрократические проблемы. Они акцентировали внимание на том, что беспилотники не являются военной техникой", - пояснил Трояк.
Глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников сообщил, что чиновники из Минобороны не заинтересованы, чтобы дроны закупались массово у других производителей, кроме утвержденных министерством.
"Мы очень много раз обращались в Генштаб. Корректировали огонь из миномета с помощью беспилотников. Однако, к сожалению, ни при прошлой власти, ни при этой не была сделана ни одна крупная закупка дронов с тепловизорами. Поскольку фактически весь этот сектор монополизирован чиновниками из Укроборонпрома и Минобороны. Они не заинтересованы в том, чтобы дроны закупались массово у всех производителей", - добавил он.
- 19 октября "Армия дронов" отправила 179 беспилотников Matrice и Mavic для ВСУ на Востоке, Юге и в пограничье Севера Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.32Продажа 39.39
- Актуальное
- Важное