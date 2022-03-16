Рынок может потерять 3 млн баррелей в сутки российской нефти, - Международное энергетическое агентство
По словам Международного энергетического агентства, в следующем месяце рынок может потерять 3 млн баррелей в сутки российской нефти
Об этом сообщает Reuters.
Согласно отчету парижского контролирующего органа, санкции и нежелание покупателей покупать российскую нефть повышают цены на нефть таким образом, что это ударит по личным бюджетам, повысит инфляцию и подорвет экономическое восстановление.
"Ожидается, что рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также финансовые и нефтяные санкции против России приведут к понижению мирового ВВП и спроса на нефть", - говорится в отчете.
- Напомним, что по состоянию на 15 марта цены на нефть упали до 100 долларов за баррель.
- Ранее сообщалось, что государства ЕС намерены принять новые санкции против российских нефтяных компаний, но будут продолжать покупать у них нефть.
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