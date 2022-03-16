Рынок может потерять 3 млн баррелей в сутки российской нефти, - Международное энергетическое агентство

Об этом сообщает Reuters.



Согласно отчету парижского контролирующего органа, санкции и нежелание покупателей покупать российскую нефть повышают цены на нефть таким образом, что это ударит по личным бюджетам, повысит инфляцию и подорвет экономическое восстановление.



"Ожидается, что рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также финансовые и нефтяные санкции против России приведут к понижению мирового ВВП и спроса на нефть", - говорится в отчете.

Напомним, что по состоянию на 15 марта цены на нефть упали до 100 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что государства ЕС намерены принять новые санкции против российских нефтяных компаний, но будут продолжать покупать у них нефть.