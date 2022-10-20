Рынок горючего в Украине успешно работает, цены на АЗС скоро стабилизируются, - директор консалтинговой группы "А95"
Директор консалтинговой группы "А95" Куюн заявил, что в настоящее время в Украине рынок горючего работает, а цены на заправках вскоре стабилизируются
Об этом сообщает в Медиацентре директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.
Сообщается, что украинский рынок не смог оказать существенного влияния на сокращение добычи нефти в мире.
"Азербайджан, Казахстан и Россия приняли решение резко сократить добычу нефти, что привело к резкому скачку цен на топливо. Если в конце сентября нефть стоила $85 за баррель, то сейчас ее цена $97. Цена на дизельное топливо увеличилась на 20%, бензин вырос в цене на 7-8%", - говорится в сообщении.
Сейчас в мире уже наблюдается падение цены на нефть до $90 за баррель.
Куюн подчеркнул, что в настоящее время сезон активного потребления нефти закончился без резких скачков в ценах. Это означает, что новая поставка успешно работает на рынке. Потому в ближайшее время ожидается стабилизация цен на украинских АЗС.
"Если мы спокойно прошли пик потребления, то так называемый "мертвый сезон" не предполагает никаких проблем с какой-либо маркой топлива", - подчеркнул Куюн.
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