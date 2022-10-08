Хроника московского пике

Вчера московия праздновала день рождения "царя" и плохих новостей вроде бы специально не выдавали А добрым хвастаться было нечем. День очень пуст. Как и царь.

Разве что Песков условно подтвердил о спорах в команде лилипутина : "Есть рабочие споры: об экономике, о ходе (специальной) военной операции (в Украине). Есть споры об образовательной системе. Это (все) часть нормального рабочего процесса, и это не есть признаком всякого раскола".

Героическая Украина

Верховная Рада приняла в основу проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Я думаю, это наиболее объемное, подкрепленное логически объясняемыми цифрами и выводами, руководство к действию, было бы желанием. Итак, бюджет реалистичен с учетом обещанной США помощи. МВФ, наверное, тоже "впишется". Да и от ЕС не многое требуется.

Премьер дал основные показатели госбюджета 2023 года:

• 1,1 трлн грн доходов общего фонда

• 2,3 трлн грн расходов общего фонда

• Покрытие дефицита за счет макрофинансовой помощи международных партнеров и продаж военных облигаций

• 16% расходов на социальные программы поддержки украинцев, в том числе на выплаты пенсий и адаптацию ветеранов

• 7% – на медицину

• 6,2% – на образование

• 24 млрд грн дополнительной дотации для местных бюджетов для компенсации расходов из-за войны

• По меньшей мере 19,4 млрд грн – в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

• Продолжение действия программ поддержки бизнеса: кредиты "5-7-9%" и гранты.

Кличко заявил о начале отопительного сезона для социальной сферы уже в пятницу. Глава НАК "Нефтегаз Украины" раскритиковал это действие. И совершенно правильно. Экономить энергоресурсы нужно.

Андрея Пышного ожидаемо назначили главой НБУ. Ожидается более тесное сотрудничество Минфина, Кабмина и НБУ. Надеюсь, без печатного станка, насколько это возможно.

Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1.5 млрд до $23.9 млрд. Это явилось следствием задержки поступления помощи от ЕС. Эти европейские "соплежуи" самые виноваты в бедах ЕС. Построили бюрократию европейского масштаба и не способны быстро и эффективно принимать простые и очень необходимые для единой Европы решения. ЕС выделит Украине €2 млрд.

Отмечу, что чистые валютные резервы сократились всего на $0.7 млрд. Поскольку Украина совершила очередной платеж МВФ в сумме $625 млн. Подписание с МВФ новой кредитной программы пока тоже тормозит. И стоит ускориться, пока к ним с помощью не выстроится очередь из страдающих от мировой рецессии экономик. А это кажется неизбежным.

Макрон: ЕС создаст фонд €100 млн, который позволит Украине напрямую покупать оружие в Европе Цифра символическая.

Премьер-министр Польши предложил наконец-то начать делить замороженные российские активы в сумме $350 млрд между Украиной и ЕС.

Международные новости

Розничные продажи в Германии упали на 4.3% г/г или на 1.3% м/м. Данные за вычетом инфляции, то есть рост цен "съел" весь номинальный рост розничных продаж.

Halifax: Цены на жилье в Великобритании упали на 0,1%, рост за год на 9,9%.

США вводят новые ограничения на экспорт продукции в Китай. Штаты стремятся замедлить модернизацию китайских вооруженных сил.

Рыночные новости

Данные о рынке труда США оказались несколько выше ожиданий. Но этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать изменение мнения рынка о поведении ФРС – ожидания ужесточились. А это увеличивает вероятность рецессии практически неизбежной. А это, в свою очередь, привело к падению акций.

Credit Suisse запустил обратный выкуп облигаций на $3 млрд. Банк также продает или сокращает доли в дочерних компаниях. Это поддержало рост акций банка – сегодня они выросли на 14%.

FTX будет выпускать свои криптовалютные дебетовые карты Visa (V) в 40 странах мира.

FedEx (FDX) примерно 21 октября объявит о понижении прогнозов. Компания видит уменьшение количества заказов на праздничный сезон.

Финансовый рынок

Рынок акций, похоже, вчера смирился с грядущей рецессией — фондовые индексы упали на 3%. Ждем капитуляцию в прогнозах по прибыли американского бизнеса в ходе предстоящего сезона отчетности. Что подтолкнет к капитуляции инвесторов в акции. Нефть вчера подорожала в среднем на 4%, приближаясь к $100. Это опасная контроверсия в динамике цен на нефть к ситуации в мировой экономике, которая будет боком для нефтедобывающих стран. Медь адекватно подешевела. Здесь нет картельного сговора и потому действуют законы рынка – рецессия снижает спрос и цену сырья. Доллар США вчера подорожал. Рынок уверен, что в будущем, через месяц, ФРС повысит ставку на 0.75%. Хотя отчет по инфляции в США 13 октября может изменить эту оценку. Гособлигации США и золото вчера тоже подешевели, но уже не столь заметно. Они постепенно начинают работать в качестве защитного актива и буфера.

Динамика фондовых индексов в 2022 году

HUGS'A (25.0%)

HUGS'INDEX (32.2%)

HUGS'30 (value) (19.3%)

HUGS'40 (рост) (40.0%) DIA (19.4%)

SPY (23.6%) QQQ (32.4%)

Активная стратегия HUGS'ON'9 (14.2%)

* () – в скобках даются отрицательные значения.

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Об авторе: Эрик Найман – украинский экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию.

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