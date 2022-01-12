Рыночные цены на железную руду достигли максимума с октября
Рыночные цены на железную руду в среду, 12 января, выросли до максимальных с октября из-за ливней в Бразилии - втором крупнейшем экспортере металла в мире
Об этом сообщает Bloomberg и данные индекса IODEX 62% FE CFR China.
Фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 1,8% до 130,55 долларов за тонну на торгах 12 января, в Китае - на 1,9%.
По данным индекса IODEX 62% FE CFR China от S&P Global Platts, на 11 января цена руды установилась на уровне $126 за тонну. Цены на таком уровне в последний раз наблюдались в октябре. Этот индекс оценивает спотовые цены на железную руду с содержанием 62% железа.
Издание отмечает, что двигателем роста цен стали мощные ливни в Бразилии, втором крупнейшем производителе железной руды в мире после Австралии. Дожди сорвали работу железорудной промышленности в юго-восточной части Бразилии, в результате чего предприятия начали сворачивать работу.
Так, одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Vale SA приостановила производство и временно отказалась от услуг железной дороги, чтобы не подвергать опасности сотрудников.
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