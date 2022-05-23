Рынку горючего Украины нужны прямые долгосрочные соглашения с европейскими производителями нефтепродуктов, - эксперт по энергетическим вопросам Рябцев
Геннадий Рябцев, заместитель директора научно-технического центра "Психея" считает, что в будущем, после введения эмбарго на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, на свободном рынке Европы топлива не будет, поэтому уже сейчас требуются прямые контракты с нефтепроизводителями
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Эксперт по энергетическим вопросам отметил, что центральные органы исполнительной власти должны заняться формированием политики по ситуации на рынке горючего, а не решать отдельные вопросы и удовлетворять заявки трейдеров (трейдер - участник биржевой торговли, совершающий торгово-инвестиционные операции с целью получения прибыли, – ред.).
"Нужно добиться, чтобы трейдеры подписали долгосрочные соглашения с производителями нефтепродуктов в Европе, чтобы эти нефтепродукты постоянно и систематически поступали на украинский рынок. Сейчас трейдеры скупают только то, что остается на свободном рынке. Тем более, если будет введено эмбарго на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, то в будущем на свободном рынке Европы топлива не будет, поэтому нужно подписать прямые договоры и после этого посмотреть, достаточно ли этого объема топлива, чтобы удовлетворить все потребности украинских потребителей, учитывая сокращение спроса из-за войны. Также нужно выяснить пригодны ли украинские пункты пропуска к такому объему нефтепродуктов. Если его недостаточно, то нужно включить инфраструктуры госрезерва" – отметил директор научно-технического центра.
Геннадий Рябцев добавил, что нужно обратиться к потребителям и сказать, что есть проблемы с горючим и быстро их решить не удастся, поэтому лучше сегодня больше топлива получать силам обороны.
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- Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверен, что Украина покупает горючее очень дорого: если раньше наценка была около 30 долларов, то сейчас достигает 150-200 долларов.
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