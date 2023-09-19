Рыбные котлеты в духовке и на сковороде, которые понравятся всей семье

Рыба – это отличный источник белка, который необходим для роста, регенерации тканей и укрепления мышц. Многие виды рыбы содержат жирные кислоты омега-3, витамин D и B12 и минералы, которые важны для полноценного функционирования организма и здоровья.

Котлеты из рыбы - это вкусное и полезное блюдо, которое может добавить разнообразие в ваше питание и способствовать сохранению здоровья.

Ниже приведен рецепт из филе минтая, однако вы можете приготовить блюдо из вашей любимой рыбы, например хека, лосося, щуки и т.д. Главное, хорошо выбирайте косточки из тушки или филе, перекрутите фарш несколько раз через мясорубку.

Рыбные котлеты в духовке, ингредиенты:

филе минтая – 2 шт.

панировочные сухари – 3 ст. л.

вода – 200 мл

один яичный желток

один репчатый лук

одна морковь

свекла – 1-2 шт.

соль и перец (по вкусу)

Котлеты из рыбы. Пошаговый рецепт:

Очистите лук и морковь, затем хорошо промойте и нарежьте таким образом, чтобы кусочки овощей можно было перекрутить через мясорубку. Если филе рыбы у вас было заморожено, тогда выложите уже размороженные кусочки на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Пропустите через мясорубку рыбное филе и очищенные овощи. В небольшой емкости смешайте панировочные сухари и воду, оставьте на 5-10 минут. Сухари должны набухнуть. Добавьте в фарш сухари, яичный желток, соль и перец. Все хорошо перемешайте, затем влажными руками сформируйте котлеты. Очистьте и помойте свеклу, затем нарежьте ее слайсами толщиной 3-4 мм. Слайсы из свеклы подсолите и выложите в емкость для запекания таким образом, чтобы они покрыли все дно. Поверх свеклы выложите котлеты и добавьте 100 мл воды. Готовьте блюдо в духовом шкафу при температуре 180 градусов 20-30 минут. Можно украсить зеленью: петрушка, укроп или рукколу.

Фото: Freepik

Рыбные котлеты: рецепт на сковороде в кляре

Ингредиенты:

филе хека – 450 г

сливки – 35 г

одно куриное яйцо

один репчатый лук

пшеничная мука – 75 г

крахмал – 75 г

соль, паприка, карри (по вкусу)

вода – 150-180 г

растительное масло – 150 мл

Пошаговое приготовление:

Как и в прошлом рецепте, если рыбное филе у вас было заморожено, тогда выложите уже размороженные кусочки на дуршлаг, чтобы получилась лишняя жидкость и промокните бумажным полотенцем. Затем нужно очистить и нарезать маленькими кубиками лук. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла (2-3 столовых ложки). Добавить лук и жарить на среднем огне до золотистого цвета около пяти минут. В чашу миксера положить филе хека нарезанное кусочками, добавить яйцо, жареный лук, сливки и соль. Всё хорошо измельчить до образования однородного фарша. Влажными руками формируем из фарша небольшие котлеты. Для приготовления кляра необходимо в емкости смешать муку, крахмал и специи. Добавляйте воду порциями и перемешивайте. Надо чтобы кляр имел консистенцию близкую к густой сметане. Разогреваем глубокую сковороду с большим количеством растительного масла. Берем котлеты, каждую погружаем сначала в муку, затем в кляр. Обжаривайте до готовности примерно по 5-10 минут с каждой стороны (время приготовления будет зависеть от толщины и размера заготовки котлет). Подаем горячими!

Рыбные котлеты в домашних условиях – это вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным вариантом для семейного обеда или праздничного стола. Не стесняйтесь экспериментировать с рецептами, добавлять свои любимые специи и ингредиенты, чтобы создать блюдо, которое вам больше нравится.

Фото: Freepik

Еще один интересный вариант – это приготовление рыбных котлет из консервы. За счет использования консервированной рыбы процесс приготовления таких котлет будет очень быстрым и удобным. Вам не нужно тратить время на очищение и обработку свежей рыбы.

Рыбные котлеты из консервы. Ингредиенты:

Консервированная рыба в масле (любая: лосось, тунец, сардины, скумбрия) – 250 г

Рис – 80 г

Вода – 160 г

Одно куриное яйцо

Соль и перец (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

Предварительно отварите рис. Для приготовления промойте рис и затем залейте горячей водой в соотношении 1:2. Приправьте солью по своему вкусу и доведите до кипения. Варите рис в течение 20-25 минут до готовности. После этого отбросьте рис на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость. С рыбной консервы слейте масло. Далее необходимо размять рыбу с помощью вилки. Добавляем к консервам рис, яйцо и специи (осторожно с солью, ведь консервы обычно достаточно соленые). Влажными руками формируем из фарша небольшие котлеты. Обжариваем котлеты с каждой стороны 4-5 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!