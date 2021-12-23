Рыба, шоколад и лекарства: Украина на год продлила запрет на ввоз ряда российских товаров

Об этом шла речь на заседании правительства 23 декабря.



Среди товаров, запрещенных к ввозу в Украину – мясо, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага и прочее.



В пояснительной записке говорится, что Россия запретила ряд товаров из Украины. Законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия в отношении Украины применяются государством, признанным Верховным Советом государством-агрессором и/или государством-оккупантом, ответные меры могут применяться по решению Кабмина.



"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), среди прочего вызванные противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий по отношению к Украине в сфере торговли", - отмечается в документе.

Напомним, 25 ноября 2020 года правительство продлило на год действие пошлины на импортируемые товары из России.