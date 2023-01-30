Ryanair заявил о готовности вернуться в Украину, как только полеты станут безопасными
Ирландский авиаперевозчик Ryanair набирает большое количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы сразу после завершения войны возобновить работу в Украине
Об этом заявил гендиректор компании Майкл О'Лири, передает Reuters.
По его словам, Ryanair готов возобновить работу в Украине, как только это станет безопасным.
"Мы нанимаем достаточно много украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - сказал О'Лири.
Напомним, что небо над Украиной было закрыто 24 февраля 2022 года.
- США давят на Турцию, чтобы она запретила летать из/в Россию и Беларусь на Boeing.
- Против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
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