Ryanair запустит 13 новых маршрутов из 4 аэропортов Украины

Об этом сообщает avianews.com.



Общая частота полетов по всем новым заявленным маршрутам из Украины составит 28 рейсов в неделю.



Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года: Борисполь – 38 маршрутов, Львов – 27, Одесса – 16, Харьков – 6, Херсон – 3.



Новые рейсы из Киева:

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 4 раза в неделю

Корфу (Керкира): с 7 июня, 1 раз в неделю

Стокгольм (Арландия): с 29 марта, 2 раза в неделю.

Барселона: с 27 марта, 2 раза в неделю

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю

Гданьск: с 27 марта, 3 раза в неделю

Нюрнберг: с 30 марта, 2 раза в неделю

Стокгольм (Арланда): с 27 марта, 2 раза в неделю

Загреб: с 27 марта, 2 раза в неделю.

Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю

Лондон (Станстед): с 27 марта, 2 раза в неделю

Венеция (Марко Поло): с 27 марта, 2 раза в неделю.

Варшава (Модлин): с 28 марта, 2 раза в неделю.

Напомним, 23 декабря Авиакомпания Ryanair временно отменила ряд рейсов из Украины.

Новые рейсы из Львова:Новые рейсы из Одессы:Новый рейс из Херсона:Летнее расписание вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время.