Ryanair запустит 13 новых маршрутов из 4 аэропортов Украины
Авиакомпания Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года
Об этом сообщает avianews.com.
Общая частота полетов по всем новым заявленным маршрутам из Украины составит 28 рейсов в неделю.
Общее количество маршрутов Ryanair из аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года: Борисполь – 38 маршрутов, Львов – 27, Одесса – 16, Харьков – 6, Херсон – 3.
Новые рейсы из Киева:
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 4 раза в неделю
- Корфу (Керкира): с 7 июня, 1 раз в неделю
- Стокгольм (Арландия): с 29 марта, 2 раза в неделю.
Новые рейсы из Львова:
- Барселона: с 27 марта, 2 раза в неделю
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю
- Гданьск: с 27 марта, 3 раза в неделю
- Нюрнберг: с 30 марта, 2 раза в неделю
- Стокгольм (Арланда): с 27 марта, 2 раза в неделю
- Загреб: с 27 марта, 2 раза в неделю.
Новые рейсы из Одессы:
- Брюссель (Шарлеруа): с 27 марта, 2 раза в неделю
- Лондон (Станстед): с 27 марта, 2 раза в неделю
- Венеция (Марко Поло): с 27 марта, 2 раза в неделю.
Новый рейс из Херсона:
- Варшава (Модлин): с 28 марта, 2 раза в неделю.
- Напомним, 23 декабря Авиакомпания Ryanair временно отменила ряд рейсов из Украины.
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