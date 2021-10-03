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Ryanair запускает прямой рейс из Львова в Манчестер

3 октября, 2021 воскресенье
20:11
Экономика Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair с 5 ноября запускает прямой рейс из Львова в Манчестер (Великобритания)

Об этом сообщает Avianews.com.

Авиакомпания будет летать по маршруту дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит 3 часа.

Минимальная стоимость билета составит 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф предусматривает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Чтобы взять с собой больше ручной клади или багажа, нужно выбрать более дорогой тариф или оплатить перевозку вещей свыше бесплатной нормы как дополнительную услугу.

Лоукостер уже открыл продажу билетов на рейс.

Расписание рейсов Манчестер - Львов - Манчестер

Манчестер 16:50 (по местному времени) - Львов 21:45 (по киевскому времени), понедельник;

Манчестер 7:00 - Львов 11:55, пятница;

Львов 22:10 - 23:05 Манчестер, понедельник;

Львов 12:20 - 13:15 Манчестер, пятница.

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Львов
Великобритания
Ryanair
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