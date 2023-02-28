Об этом сообщил депутат парламента Молдовы после встречи с представителями компании в Дублине, передает Newsmaker.

Во время визита в Дублин молдовская делегация во главе с главой парламента Игорем Гросу встретилась с коммерческим директором Ryanair Джейсоном МакГиннесом и директором по развитию маршрутов Раймондом Келлихером.

"Наибольшим препятствием для того, чтобы Ryanair появился в Молдове, были завышенные сборы в международном аэропорту Кишинева. Мы сообщили [представителям компании], что аэропортовый сбор €9 отменят, а на остальные сборы предложат скидку до 70% для авиакомпаний, открывающих новые маршруты и перевозящих большое количество пассажиров", - написал Мариан в своем Telegram-канале.

По словам депутата, процедуру возвращения аэропорта под контроль государства завершат через несколько недель. "Это позволит внести изменения в тарифную политику", - подчеркнул Мариан.

"Руководство Ryanair выразило готовность запустить маршруты из Молдовы вскоре после корректировки тарифной политики. Мы пригласили Джейсона и Раймонда посетить нашу страну, чтобы продолжить обсуждение", - сообщил Мариан.