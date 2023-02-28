Ryanair вместо WizzAir: ирландский лоукостер готов открыть рейсы из Кишинева
Руководство крупнейшего лоукостера в Европе Ryanair готово запустить авиарейсы из аэропорта Кишинева после того, как об уходе объявил WizzAir
Об этом сообщил депутат парламента Молдовы после встречи с представителями компании в Дублине, передает Newsmaker.
Во время визита в Дублин молдовская делегация во главе с главой парламента Игорем Гросу встретилась с коммерческим директором Ryanair Джейсоном МакГиннесом и директором по развитию маршрутов Раймондом Келлихером.
"Наибольшим препятствием для того, чтобы Ryanair появился в Молдове, были завышенные сборы в международном аэропорту Кишинева. Мы сообщили [представителям компании], что аэропортовый сбор €9 отменят, а на остальные сборы предложат скидку до 70% для авиакомпаний, открывающих новые маршруты и перевозящих большое количество пассажиров", - написал Мариан в своем Telegram-канале.
По словам депутата, процедуру возвращения аэропорта под контроль государства завершат через несколько недель. "Это позволит внести изменения в тарифную политику", - подчеркнул Мариан.
"Руководство Ryanair выразило готовность запустить маршруты из Молдовы вскоре после корректировки тарифной политики. Мы пригласили Джейсона и Раймонда посетить нашу страну, чтобы продолжить обсуждение", - сообщил Мариан.
- Напомним, накануне стало известно, что один из крупнейших европейских лоукостеров WizzAir с 14 марта приостановит полеты из и в аэропорт Кишинева ввиду рисков, вызванных попаданием российских ракет в воздушное пространство Молдовы и опасностью агрессии РФ по отношению к Молдове.
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