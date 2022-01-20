Ryanair прогнозирует рост цен на авиабилеты этим летом

Об этом сообщает Reuters.



Авиакомпания Ryanair ожидает, что следующим летом количество доступных мест для ближайших магистральных рейсов в Европе сократится на 10-15%. Это приведет к росту средних тарифов в этом секторе по сравнению с уровнем перед началом пандемии COVID-19.



"С макроэкономической точки зрения в Европе меньше мест, поэтому в целом тарифы будут выше. Так и должно быть", – заявил исполнительный директор компании Эдди Уилсон.



Однако он не ответил на вопрос, будут ли средние тарифы Ryanair выше.

Напомним, летом Ryanair запустит 13 новых маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Херсона.