Ryanair прогнозирует рост цен на авиабилеты этим летом
Крупнейший лоукостер Европы Ryanair прогнозирует подорожание авиабилетов в регионе этим летом
Об этом сообщает Reuters.
Авиакомпания Ryanair ожидает, что следующим летом количество доступных мест для ближайших магистральных рейсов в Европе сократится на 10-15%. Это приведет к росту средних тарифов в этом секторе по сравнению с уровнем перед началом пандемии COVID-19.
"С макроэкономической точки зрения в Европе меньше мест, поэтому в целом тарифы будут выше. Так и должно быть", – заявил исполнительный директор компании Эдди Уилсон.
Однако он не ответил на вопрос, будут ли средние тарифы Ryanair выше.
- Напомним, летом Ryanair запустит 13 новых маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Херсона.
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