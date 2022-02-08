Ryanair остановила продажу билетов сразу из двух украинских городов
Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы сразу из двух городов, при попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов
Об этом сообщает avianews.
Остановлена продажа билетов на рейсы из Харькова и Херсона. Об этом сообщает Avianews.com. При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.
Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву.
В авиакомпании ситуацию не комментируют, однако рейсы могли отменить на фоне сообщений о возможном вторжении России в Украину.
Ранее Ryanair планировал оставить шесть международных маршрутов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.
В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажи были остановлены на все рейсы сразу из двух аэропортов.
- Напомним, что на январь 2022 года авиакомпания Ryanair прекратила 17 рейсов из Украины.
- Кроме того, в феврале авиакомпания Ryanair временно отменила семь рейсов из Украины.
- Авиакомпания Ryanair анонсировала запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года.
- Крупнейший лоукостер Европы Ryanair прогнозирует удорожание авиабилетов в регионе нынешним летом.
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