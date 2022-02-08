Ryanair остановила продажу билетов сразу из двух украинских городов

Об этом сообщает avianews.



Остановлена продажа билетов на рейсы из Харькова и Херсона. Об этом сообщает Avianews.com. При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.



Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву.



В авиакомпании ситуацию не комментируют, однако рейсы могли отменить на фоне сообщений о возможном вторжении России в Украину.



Ранее Ryanair планировал оставить шесть международных маршрутов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.



В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажи были остановлены на все рейсы сразу из двух аэропортов.

Напомним, что на январь 2022 года авиакомпания Ryanair прекратила 17 рейсов из Украины.

Кроме того, в феврале авиакомпания Ryanair временно отменила семь рейсов из Украины.

Авиакомпания Ryanair анонсировала запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair прогнозирует удорожание авиабилетов в регионе нынешним летом.

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