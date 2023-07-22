Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер рассматривает возможность возобновления полетов в Киев и Львов до конца 2023 года: для этого Украина должна договориться о частичном открытии воздушного пространства
Об этом О'Лири сообщил в интервью Интерфакс-Украина.
Он отметил, что существует два варианта развития событий. После окончания войны авиакомпания сможет возобновить полеты в короткий промежуток времени, однако, вероятно, небольшое количество рейсов Ryanair может запланировать уже к концу 2023 года.
"Таким образом, рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", - сказал он.
О'Лири сослался на опыт Израиля, где авиация продолжает работать, несмотря на запуск ракет. Он заявил, что не видит причин отказывать в подобной Украине.
"Самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно, и они (местные власти, - ред.) могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы.
Он проинформировал, что сейчас Минвосстановление работает над возобновлением ограниченного количества рейсов в Киев и Львов. Для этого Украина должна убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховых компаний в том, что сможет обеспечить безопасность. Если это удастся сделать, Ryanair будет выполнять эти рейсы.
"Украинские власти работают с нужными людьми, чтобы попытаться вновь открыть воздушное пространство, но мы ничего не можем сделать, если они не убедит EASA, Европейское агентство по безопасности и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов – безопасно", - добавил О'Лири.
- В конце января О'Лири заявлял , что Ryanair набирает большое количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы сразу после завершения войны возобновить работу в Украине.
- 28 февраля руководство Ryanair объявило, что авиакомпания готова запустить авиарейсы из аэропорта Кишинева после того, как об уходе из аэропорта объявил WizzAir.
- 20 апреля генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил , что лоукостер готов быстро возобновить полеты в Украину, как только летать в стране станет безопасно.
- 7 июня во Львовской ОВА сообщили , что подняли вопрос об открытии аэропорта для создания гуманитарного коридора.
- 20 июля топ-менеджеры Ryanair прибыли в Киев. Они пообещали возобновить полеты через 8 недель после открытия воздушного пространства Украины из Киева, Львова и Одессы. Также была анонсирована инвестиция около 3 миллиардов долларов и размещение до 30 новых самолетов Boeing MAX в 3-х основных аэропортах Украины.
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