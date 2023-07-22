Об этом О'Лири сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что существует два варианта развития событий. После окончания войны авиакомпания сможет возобновить полеты в короткий промежуток времени, однако, вероятно, небольшое количество рейсов Ryanair может запланировать уже к концу 2023 года.

"Таким образом, рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", - сказал он.

О'Лири сослался на опыт Израиля, где авиация продолжает работать, несмотря на запуск ракет. Он заявил, что не видит причин отказывать в подобной Украине.

"Самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно, и они (местные власти, - ред.) могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы.

Он проинформировал, что сейчас Минвосстановление работает над возобновлением ограниченного количества рейсов в Киев и Львов. Для этого Украина должна убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховых компаний в том, что сможет обеспечить безопасность. Если это удастся сделать, Ryanair будет выполнять эти рейсы.

"Украинские власти работают с нужными людьми, чтобы попытаться вновь открыть воздушное пространство, но мы ничего не можем сделать, если они не убедит EASA, Европейское агентство по безопасности и страховые компании, что выполнять ограниченное количество рейсов в Киев и Львов – безопасно", - добавил О'Лири.