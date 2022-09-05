Об этом информирует The Jerusalem Post .

Завтра, 6 сентября, мимо Земли пролетит сверхзвуковой астероид, который назвали 2022 QC7. Ширина небесного тела - максимум 36 метров, что составляет половину размаха крыльев Боинга 767. Однако его скорость в десять раз больше, чем у пули из винтовки НАТО.

Астероид 2022 QC7 приближается к нашей планете со скоростью около 9,10 км в секунду, или 32 760 км в час, что примерно в 27 раз превышает скорость звука.

По данным американского космического агентства, у 2022 QC7 практически нет шансов столкнуться с Землей и он должен пройти на расстоянии более 4,6 миллиона километров.

Астрономы объясняют, что Луна вращается вокруг Земли на среднем расстоянии 384 тыс. километров, это гораздо дальше, хоть и не слишком далеко в космических масштабах.

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сделал фотографию двух спиральных галактик SDSS J115331 и LEDA 2073461, которые перекрывают друг друга и потому кажется, что они якобы столкнулись.

Также телескоп Вебб впервые сделал снимок экзопланеты вне Солнечной системы.

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