Об этом пишут в российских СМИ.

По их данным, во время обыска гостиницы "Трезини" в Санкт-Петербурге, которая считается офисом Евгения Пригожина, сотрудников заинтересовала никому не принадлежащая белая "газель".

Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда автомобиль открыли, то увидели коробки, полные пятитысячных купюр.

Отмечается, что после пересчета денег выяснилось, что сумма достигала 4 миллиардов рублей наличными.