Рядом с офисом Пригожина в Петербурге обнаружили автомобиль с почти 50 млн долларов наличными, - росСМИ
Возле офиса Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили "газель", набитую коробками с деньгами. Общая сумма выявленных денег достигала около 4 млрд рублей пятитысячными купюрами – почти $50 млн
Об этом пишут в российских СМИ.
По их данным, во время обыска гостиницы "Трезини" в Санкт-Петербурге, которая считается офисом Евгения Пригожина, сотрудников заинтересовала никому не принадлежащая белая "газель".
Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда автомобиль открыли, то увидели коробки, полные пятитысячных купюр.
Отмечается, что после пересчета денег выяснилось, что сумма достигала 4 миллиардов рублей наличными.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное