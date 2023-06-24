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Рядом с офисом Пригожина в Петербурге обнаружили автомобиль с почти 50 млн долларов наличными, - росСМИ

24 июня, 2023 суббота
15:58
Криминал Евгений Пригожин

Возле офиса Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили "газель", набитую коробками с деньгами. Общая сумма выявленных денег достигала около 4 млрд рублей пятитысячными купюрами – почти $50 млн

Об этом пишут в российских СМИ.

По их данным, во время обыска гостиницы "Трезини" в Санкт-Петербурге, которая считается офисом Евгения Пригожина, сотрудников заинтересовала никому не принадлежащая белая "газель".

Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда автомобиль открыли, то увидели коробки, полные пятитысячных купюр.

Отмечается, что после пересчета денег выяснилось, что сумма достигала 4 миллиардов рублей наличными.

  • 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
Россия
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