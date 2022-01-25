Рядом с Африкой: Украина заняла 122 место в Индексе восприятия коррупции за 2021 год

Об этом свидетельствуют данные Transparency International Ukraine.



В соответствующем рейтинге Украина получила 32 балла из 100 возможных. Рядом с Украиной – африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл Украину опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир.



Среди соседей рейтинг Украины ниже только у России. РФ получила 29 баллов и занимает 136 место.



За год Украина потеряла 1 балл. Кроме того, снизились баллы у Венгрии – 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси. Последняя потеряла 6 баллов и с 41 баллом занимает 82 место.



Свои показатели не изменила Польша и осталась лидером среди наших соседей – 56 баллов и 42 место. Улучшить за год свои баллы удалось Словакии, Румынии и Молдове.



К бессменным лидерам исследования – Дании и Новой Зеландии присоединилась Финляндия с 88 баллами.



Эти три страны возглавляют Индекс восприятия коррупции за 2021 год. В конце списка остаются Сомали, Сирия и Южный Судан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb