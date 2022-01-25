Рядом с Африкой: Украина заняла 122 место в Индексе восприятия коррупции за 2021 год
В Индексе восприятия коррупции за 2021 год Украина занимает 122-е место из 180 стран
Об этом свидетельствуют данные Transparency International Ukraine.
В соответствующем рейтинге Украина получила 32 балла из 100 возможных. Рядом с Украиной – африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл Украину опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир.
Среди соседей рейтинг Украины ниже только у России. РФ получила 29 баллов и занимает 136 место.
За год Украина потеряла 1 балл. Кроме того, снизились баллы у Венгрии – 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси. Последняя потеряла 6 баллов и с 41 баллом занимает 82 место.
Свои показатели не изменила Польша и осталась лидером среди наших соседей – 56 баллов и 42 место. Улучшить за год свои баллы удалось Словакии, Румынии и Молдове.
К бессменным лидерам исследования – Дании и Новой Зеландии присоединилась Финляндия с 88 баллами.
Эти три страны возглавляют Индекс восприятия коррупции за 2021 год. В конце списка остаются Сомали, Сирия и Южный Судан.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
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