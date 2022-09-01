"Ряд важных и ценных инструментов": Резников прокомментировал новый пакет военной помощи от Швеции
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со шведским коллегой Петером Хультквистом
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.
Он отметил, что состоялось обсуждение нового пакета военной помощи ВСУ от Швеции.
"Великолепные новости о новом пакете военной помощи из Швеции, которые мой друг и коллега, глава минобороны Швеции Петер Хультквист, подтвердил сегодня. Ряд важных и ценных инструментов будут предоставлены нашим войскам на линии фронта. Дорогая Швеция, ты помогаешь нам... как старым друзьям", - написал Резников по итогам переговоров.
- Напомним, 29 августа после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Магдалена Андерссон объявила , что Швеция передаст 500 млн крон (почти 50 млн евро) военной помощи Украине.
- 31 августа стало известно о деталях нового пакета военной помощи Украине. Седьмой пакет шведской военной помощи для Украины будет состоять из боеприпасов для артиллерии общей стоимостью в полмиллиарда шведских крон, и он не последний.
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