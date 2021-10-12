Ряд украинских областей объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений
Семь областей Украины объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений
Об этом сообщают пресс-службы органов местной власти семи областей Украины.
Как сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации (ОГА), на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов.
Отмечается, что поставщики, которые выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются их выполнять, ссылаясь на резкий рост рыночных цен на топливо.
В пресс-службе отмечают, что возможным вариантом выхода из кризисной ситуации является введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций на отопительный период.
Как сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в городе также ввели чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений.
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