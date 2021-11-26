Ряд стран ввели ограничения на въезд из стран юга Африки из-за нового COVID-штамма
Из-за появления нового штамма коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала Nu, правительства ряда государств мира ограничили въезд из стран Южной Африки
Об этом сообщает The Guardian .
Великобритания первой запретила въезд из ЮАР, Лесото, Намибии, Ботсваны, Эсватини и Мозамбика. После нее аналогичные ограничения ввели Гонконг, Сингапур, Япония, Нидерланды, Филиппины, Чехия, Франция, Израиль, Германия и Италия.
С 30 ноября Испания перестанет отправлять авиарейсы в Южную Африку и Ботсвану.
Греция разрешит въезд из южноафриканских стран только при необходимости и при условии 10-дневного карантина.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила возможность остановки авиасообщения всех стран блока со странами южноафриканского региона.
В ВОЗ заявили, что им нужно несколько недель, чтобы выяснить, насколько опасен новый штамм.
- Напомним, 25 ноября стало известно, что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, очень заразен и устойчив к вакцинам.
- 26 ноября сообщалось, что в Южной Африке выявили более 50 случаев нового штамма.
- Бельгия первой среди стран Европы зафиксировала заболевание новым штаммом коронавируса из Южной Африки.
- В Минздраве Украины заявили, что страна пока не будет ограничивать въезд из стран, обнаруживших новую мутацию COVID-19.
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