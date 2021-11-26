Ряд стран ввели ограничения на въезд из стран юга Африки из-за нового COVID-штамма

Об этом сообщает The Guardian .



Великобритания первой запретила въезд из ЮАР, Лесото, Намибии, Ботсваны, Эсватини и Мозамбика. После нее аналогичные ограничения ввели Гонконг, Сингапур, Япония, Нидерланды, Филиппины, Чехия, Франция, Израиль, Германия и Италия.



С 30 ноября Испания перестанет отправлять авиарейсы в Южную Африку и Ботсвану.



Греция разрешит въезд из южноафриканских стран только при необходимости и при условии 10-дневного карантина.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила возможность остановки авиасообщения всех стран блока со странами южноафриканского региона.

Напомним, 25 ноября стало известно, что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, очень заразен и устойчив к вакцинам.

26 ноября сообщалось, что в Южной Африке выявили более 50 случаев нового штамма.

Бельгия первой среди стран Европы зафиксировала заболевание новым штаммом коронавируса из Южной Африки.

В Минздраве Украины заявили, что страна пока не будет ограничивать въезд из стран, обнаруживших новую мутацию COVID-19.

В ВОЗ заявили, что им нужно несколько недель, чтобы выяснить, насколько опасен новый штамм.