Ряд стран готовы обучать украинских пилотов F-16, подготовка к этому уже началась, - Игнат

О начале тренировок сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на встрече министров обороны ЕС во вторник в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я счастлив, что в конце концов тренировка пилотов на F-16 началась в нескольких странах. Это займет время, но чем быстрее, тем лучше", – сказал Боррель.

На уточняющий вопрос журналистов, в каких странах стартовали учения, Боррель ответил: "Во многих, например, в Польше".

Реакция в минобороны Польши

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак позже заявил в Брюсселе, что Варшава пока не обучает украинских летчиков на истребителях F-16, но готова начать, информирует РАР.

Министр заявил, что Польша "готова обучать украинских пилотов на самолетах F-16", но уточнил, что такая учеба еще не началась. Он заверил, что сообщит все детали, как только обучение начнется.

"Я предложил, чтобы такие учения были засчитаны как часть тренировочной миссии ЕС, которая осуществляется в Польше", – добавил Блащак.

На вопрос журналистов, сколько летчиков может подготовить Польша, он ответил, что "это зависит от наших возможностей".

Комментарий спикера Воздушных сил ВСУ

О том, что учения пока не начались, но подготовка уже продолжается, подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, они выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов (в этих странах, – ред.) еще нет.

Все ждут. В течение уже длительного времени мне приходилось, к сожалению, опровергать каждый раз, что "пилоты учатся в США, в Европе". Раз в месяц (стабильно, – ред.) появляются такие новости и приходится ставить точки над "і". Потому что не нужно давать лишнюю надежду.

На сегодняшний день у нас очень хорошие новости, что уже фактически есть авиационная коалиция, ряд стран будет готовить (украинских) пилотов, некоторые уже готовы передавать нам истребители. Старт дан, решение, что у Украины будет именно F-16, есть. Дальше уже технические моменты, процессы. Представители Воздушных сил постоянно на контакте с нашими партнерами, изучается момент, когда и какие группы в какие страны поедут на учебу, и какие будут временные сроки", – рассказал полковник Игнат.

Он добавил, что "большое количество пилотов нельзя отправить осваивать F-16, потому что нужно кому-то воевать".