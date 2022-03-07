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Ряд стран-членов ЕС против предоставления Украине статуса кандидата в ближайшее время, - Bloomberg

7 мартa, 2022 понедельник
16:45
Мир

Несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, пишет ЕН.

По данным издания, Германия, Нидерланды и другие страны хотят, чтобы Еврокомиссия сначала высказала свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем было принято решение.

Один источник заявил, что эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны, а не на том, чтобы начать процесс, который может занять много времени.

Страны, которые при предоставлении статуса кандидата утверждают, что для лидеров ЕС было бы символически важно поддержать заявку Украины именно сейчас.

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Нидерланды
Германия
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