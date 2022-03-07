Ряд стран-членов ЕС против предоставления Украине статуса кандидата в ближайшее время, - Bloomberg
Несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, пишет ЕН.
По данным издания, Германия, Нидерланды и другие страны хотят, чтобы Еврокомиссия сначала высказала свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем было принято решение.
Один источник заявил, что эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны, а не на том, чтобы начать процесс, который может занять много времени.
Страны, которые при предоставлении статуса кандидата утверждают, что для лидеров ЕС было бы символически важно поддержать заявку Украины именно сейчас.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 7 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни .
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