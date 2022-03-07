Ряд стран-членов ЕС против предоставления Украине статуса кандидата в ближайшее время, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, пишет ЕН.

По данным издания, Германия, Нидерланды и другие страны хотят, чтобы Еврокомиссия сначала высказала свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем было принято решение.



Один источник заявил, что эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны, а не на том, чтобы начать процесс, который может занять много времени.

Страны, которые при предоставлении статуса кандидата утверждают, что для лидеров ЕС было бы символически важно поддержать заявку Украины именно сейчас.