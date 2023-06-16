Ряд правительственных учреждений США подвергся глобальной хакерской атаке, среди них минэнергетики

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что хакерские атаки подверглись также Oak Ridge Associated Universities, Waste Isolation Pilot Plant (учреждение в Нью-Мексико для утилизации ядерных отходов оборонного назначения), британский энергетический гигант Shell, Университетская система Джорджии, Университет Джона Гопкинса и Система здравоохранения (некоммерческая организация, которая сотрудничает с университетом и управляет шестью больницами и центрами первичной медицинской помощи).

В заявлении минэнергетики США говорится, что в Oak Ridge Associated Universities и Waste Isolation Pilot Plant в результате атаки были "скомпрометированы" данные. Это произошло после того, как хакеры получили доступ к системе из-за недостатка в безопасности в программном обеспечении MOVEit Transfer. В прошлом месяце этот недостаток выявил производитель программного обеспечения Progress Software.

Ответственность за взлом MOVEit Transfer взяла на себя связанная с Россией группа вымогателей Cl0p. Ранее она заявляла, что не будет использовать никакие данные, полученные от госучреждений и что все такие данные стерты.

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) заявило, что помогает нескольким правительственным учреждениям, которые были сломаны, но не назвало их имена. Минэнергетики Соединенных Штатов сообщило, что участвует в расследовании CISA. Также ведомство сообщило Конгрессу США о нарушении безопасности.

Представитель Shell сообщил, что в результате атаки не было обнаружено никаких доказательств влияния на основные ИТ-системы компании. Университет Джона Хопкинса заявил, что занимается расследованием хакерской атаки, а Университетская система Джорджии отметила, что "оценивает масштаб и серьезность этого потенциального влияния" из-за взлома MOVEit Transfer.

MOVEit в свою очередь заявил, что компания сотрудничала с федеральными правоохранительными органами. Она работает с клиентами, чтобы помочь им применить исправления к своим системам.