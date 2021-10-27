Ряд поставщиков снизил годовые цены на газ для населения ниже 8 грн/куб.м

Об этом говорится в сообщении консультационного портала ГазПравда .



Согласно сообщению, стоимость газа для населения по годовым контрактам на ноябрь снизили семь газоснабжающих компаний. Так, самая выгодная цена составляет 7,79 грн/куб.м - ее предложила компания Энерджи Трейд Групп.



Компания Neogas предложила цену 7,80 грн/куб.м, Эвода Трейд КП Луцкводоканал – 7,88 грн/куб.м, Черкассыгазсбыт и Уманьгазсбыт – 7,89 грн/куб.м. НАК "Нефтегаз Украины" оставила цены на уровне 7,96 грн/куб.м.



В то же время, по информации консультационного центра, самые высокие цены на газ предлагают Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания – 13,5 грн/куб.м.



Большинство компаний установили цены до 9 грн/куб.



По словам начальника Центра правовой поддержки потребителей газа Юлии Чеберяк, компании впервые за полгода снизили базовую годовую цену для бытовых потребителей. Эти изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы Нафтогаза.



В центре напомнили, что с октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы. Компании в ее составе покупают газ у Нафтогаза по одинаковой цене – 7,42 грн/куб.м.

Контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая - равно как и годовые цены для бытовых потребителей. Это позволит обеспечить достаточные объемы газа для населения в течение всего отопительного сезона и безопасность поставки ресурса по фиксированным ценам.