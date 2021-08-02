Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом. У президента отрицают
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский уже два раза лично встречался с экс-судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом, который был похищен в Молдове в апреле 2021 года
"По некоторой информации он (Зеленский, - ред.) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно", - сообщил Рябошапка в эфире телеканала "Прямой", пишет Интерфакс.
В то же время, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию.
"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", - написал он в Facebook.
- Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине.
- Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, который находится в СБУ.
- Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужного решения" по делу о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья сбежал из страны в Молдову.
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