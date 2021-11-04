Рябикин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Народные депутаты приняли решение о назначении Павла Рябикина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.



За проголосовало 327 депутатов.



Справка: С ноября 2020 года Павел Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу Украины.

Напомним, 3 ноября Рада отправила в отставку Олега Урусского, занимавшего этот пост с 2020 года.

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