Из того, что попало нам в мониторинг, предварительно могу сказать: его риторика на фоне безумной пропаганды и публичного позиционирования официальных лиц кремля выглядит рациональной. А все-таки, Руцкой типичный империалист.

Риторика Руцкого на фоне безумной пропаганды и публичного позиционирования официальных лиц кремля выглядит рациональной

Читайте также: Арестович отправился в "свободное политическое" плавание

Однако изучая форматы и модераторов, начавших его продвижение, у меня создается впечатление, что ФСБ начало подготовку к проекту "транзит власти", который Запад может проглотить, что опасно, поскольку задача кремля (речь идет о ФСБ), сохранить РФ в ее масштабах, чтобы восстановиться и начать восстановление империи снова.

Для справки: Александр Владимирович Руцкий – российский государственный и политический деятель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. С 1991 по 1993 – первый и последний вице-президент Российской Федерации.

Источник

Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.