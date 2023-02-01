Руцкой возвращается в российскую политику?
Несколько дней подряд наблюдаю за стартом медийной и публичной активностью уже давно забытого Александра Руцкого
Из того, что попало нам в мониторинг, предварительно могу сказать: его риторика на фоне безумной пропаганды и публичного позиционирования официальных лиц кремля выглядит рациональной. А все-таки, Руцкой типичный империалист.
Риторика Руцкого на фоне безумной пропаганды и публичного позиционирования официальных лиц кремля выглядит рациональной
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Однако изучая форматы и модераторов, начавших его продвижение, у меня создается впечатление, что ФСБ начало подготовку к проекту "транзит власти", который Запад может проглотить, что опасно, поскольку задача кремля (речь идет о ФСБ), сохранить РФ в ее масштабах, чтобы восстановиться и начать восстановление империи снова.
Для справки: Александр Владимирович Руцкий – российский государственный и политический деятель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. С 1991 по 1993 – первый и последний вице-президент Российской Федерации.
Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт
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