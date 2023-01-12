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OPINION

Русскую церковь в Украине хотят сохранить

12 января, 2023 четверг
10:18
Мнение Николай Княжицкий

Сначала нужно запретить деятельность РПЦ в Украине, экспертизы будут потом

Десятого января стартовала работа Экспертной группы по проведению религиеведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ МП. Это следствие решений Совета национальной безопасности и обороны от 1 декабря, который поручил правительству подготовку законопроекта "о предотвращении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", а Государственной службе по этнополитике и свободе совести обеспечения проведения религиеведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры".

Я уже писал ("Власть против решения ЕСПЧ по законодательному запрету русской церкви", 7 декабря 2022 г.), что оба поручения - это пустая трата времени и остановка процесса запрета деятельности Русской православной церкви в Украине. Запрета, обоснованного интересами национальной безопасности нашего государства, для которого основанием служит украинское законодательство и судебная практика Европейского суда по правам человека.

Соответствующий законопроект ("Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" – № 8221) уже зарегистрирован в Верховной Раде, его единогласно поддержали члены Комитета по гуманитарной политике и информационной политике ВРУ.

Законопроект нужно проголосовать, а потом провести процесс упорядочения ситуации в украинском православии согласно Томосу об автокефальном церковном устройстве Православной Церкви Украины. Для этого есть все правовые основания (согласно украинскому и европейскому законодательству), а также крепкий канонический фундамент ("Церковь должна определять, кто может называться православным", 4 января 2023 г.).

И поэтому религиеведческую экспертизу, допускаемую статьями 14 и 30 Закона о свободе совести и религиозных организациях, следует проводить после, а не перед принятием упомянутого закона. То есть, сначала должны запретить деятельность РПЦ в Украине и только после этого должен проходить процесс определения религиозными организациями (прежде всего УПЦ МП) того, как им дальше жить в новой реальности. Присоединиться к ПЦУ или зарегистрировать новую религиозную организацию, которая, однако, не будет называться православной. И как раз для регистрации новой церкви понадобится религиеведческая экспертиза.

В противном случае процесс написания экспертизы станет удобным инструментом для продолжения деятельности РПЦ в нашем государстве, будет игрой по правилам УПЦ МП и будет служить получению доказательств нарушения Украинским государством свободы совести и религиозных организаций. Чтобы поставить ее перед украинскими, а затем европейскими судами с надеждой на положительный результат для московской церкви.

Именно так и произошло во время первого заседания Экспертной группы. Председатель Юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов обратился с заявлением о недоверии и отводе четырех членов этой группы. Мотивировал это их принадлежностью к ПЦУ и проявлением "предвзятости и враждебности к УПЦ, что неоднократно публиковалось в соцсетях и СМИ". И требовал привлечения к подготовке экспертизы религиеведов, "не имеющих пристрастного и враждебного отношения к УПЦ, а также религиеведов из международных научных учреждений".

Игра краплеными картами, поэтому не стоит на это обращать внимание? К сожалению, такой ответ неверен. Защитой присутствия РПЦ в Украине занимаются компетентные люди, не один год использующие нашу демократию, неудовлетворительное (мягко говоря) состояние судебной системы и низкий профессионализм части экспертов для своих целей.
После собора УПЦ МП от 27 мая 2022 г. "адвокатированием" интересов УПЦ МП занималась ГЭСС под старым руководством. Ее самым большим "достижением" стал отказ от регистрации изменений в Устав об управлении УПЦ МП. Изменения подал на регистрацию митрополит Онуфрий, но ГЭСС заявила, что регистрировать не нужно, потому что это не предусмотрено законом о свободе совести. Хотя в законе четко прописаны нормы о необходимости регистрации устава об управлении религиозных объединений, следовательно, УПЦ МП. Но ГЭСС на этом не остановилась, утверждая, что УПЦ теперь уже не МП, потому что на соборе 27 мая должна была "разорвать" связи с РПЦ.

Для церкви, руководимой митрополитом Онуфрием это вожделенная ситуация: государство нарушило закон, не зарегистрировав изменений в устав об управлении, в которых прямо указано подчинение УПЦ МП московской церкви. Итак, государство само утвердило, что УПЦ МП "независима" от Москвы.

В имеющейся правовой ситуации проведение религиоведческой экспертизы - это очередной подарок московской церкви. Теперь ее юристы могут смещать акцент с оценки деятельности РПЦ и ее структур в Украине во время российской агрессии на оценку уровня "предвзятости и вражды" к УПЦ МП авторов экспертизы, следовательно и будущих решений Украинского государства, которые будут сделаны на основе этой экспертизы.

Лошадь должна стоять впереди телеги. Интересы национальной безопасности Украины нуждаются в отстаивании в сфере свободы совести и религиозных организаций. Деятельность церкви, возглавляемой патриархом Кириллом, должна быть запрещена, потому что она утратила характер религиозной организации, став элементом структуры государства-агрессора, целью которого является уничтожение Украинского государства, геноцид украинской нации и уничтожение демократии в Европе и мире.

Если кто-то сочтет, что такой запрет будет противоречить национальной безопасности Украины, необходимости защиты украинской демократии и каноническому порядку во Вселенском православии, тогда пусть подает жалобу в суд. И неважно: сначала в украинский или сразу в европейский. Результат гарантирован: проигрыш.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее должен быть принят законопроект ("Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" (№ 8221)).

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Николай Княжицкий
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ПЦУ
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